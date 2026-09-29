Vietnam Airlines mở rộng dấu ấn tại 'Oscar của ngành du lịch' với 4 giải thưởng

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Tại lễ trao giải diễn ra ở Maldives, Vietnam Airlines được xướng tên ở 4 hạng mục gồm Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng (Asia's Leading Airline - Customer Experience 2026); Hãng hàng không hàng đầu châu Á về hạng Phổ thông đặc biệt (Asia's Leading Airline - Premium Economy Class 2026); Chương trình khách hàng thân thiết hàng đầu châu Á dành cho Lotusmiles (Asia's Leading Airline Rewards Programme 2026) và Ấn phẩm trên máy bay hàng đầu châu Á dành cho Heritage (Asia's Leading Inflight Magazine 2026). So với năm 2025, số giải thưởng Vietnam Airlines nhận được tăng thêm một giải.

Bốn giải thưởng tại World Travel Awards 2026 ghi nhận Vietnam Airlines ở nhiều lĩnh vực, từ trải nghiệm khách hàng, Phổ thông đặc biệt đến Lotusmiles và tạp chí Heritage

Thời gian qua, Vietnam Airlines tập trung nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua sự chỉn chu trong từng điểm chạm dịch vụ, từ trước chuyến bay, tại sân bay đến trải nghiệm trên không.

Trong đó, sản phẩm Phổ thông đặc biệt mở rộng lựa chọn cho hành khách với những tiêu chuẩn dịch vụ khác biệt so với hạng Phổ thông. Chương trình Lotusmiles cũng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa quy định, tạo thuận tiện hơn cho hội viên trong tích lũy, sử dụng dặm và nâng hạng.

Với Lotusmiles và Heritage, kết quả năm nay tiếp nối những thành công Vietnam Airlines đã nhận được trong các mùa giải trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp Lotusmiles được WTA vinh danh là Chương trình khách hàng thân thiết hàng đầu châu Á.

Heritage cũng lần thứ ba nhận danh hiệu Ấn phẩm trên máy bay hàng đầu châu Á, sau các năm 2023 và 2025. Qua những câu chuyện về văn hóa, con người và điểm đến, Heritage góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines được vinh danh tại 4 hạng mục của World Travel Awards 2026, tăng thêm một giải so với năm 2025

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Bốn giải thưởng tại World Travel Awards 2026 ghi nhận những nỗ lực của Vietnam Airlines trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, việc tiếp tục được vinh danh ở các hạng mục về trải nghiệm khách hàng là động lực để chúng tôi ngày càng nâng tầm dịch vụ theo hướng đồng bộ, thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm hành khách.”

Kết quả tại World Travel Awards 2026 là sự ghi nhận đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Hãng trên thị trường hàng không quốc tế. Đây cũng là động lực để Vietnam Airlines tiếp tục nâng chuẩn sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030.

Trên hành trình đó, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, kết nối Việt Nam với thế giới và góp phần quảng bá văn hóa, con người, điểm đến Việt Nam tới hành khách quốc tế. Qua mỗi hành trình, hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc được lan tỏa rộng hơn tới bạn bè thế giới.