Vietnam Airlines mở đường bay thẳng giữa Đà Nẵng-Singapore từ ngày 17/11 tới đây. (Ảnh: VNA cung cấp)

Từ ngày 17/11 tới đây, hành khách từ Đà Nẵng có thể bay thẳng đến Singapore mỗi ngày trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, nâng tổng tần suất giữa Việt Nam và Singapore lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đường bay Đà Nẵng-Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15h; chiều từ Singapore khởi hành lúc 19h45 (giờ địa phương). Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, 21 chuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết Đà Nẵng có sức hút riêng, đồng thời là cửa ngõ để du khách tiếp tục hành trình đến các điểm đến văn hóa, di sản của miền Trung. Hãng kỳ vọng đường bay thẳng sẽ giúp việc đi lại giữa Singapore và khu vực thuận tiện hơn, tạo điều kiện để nhiều du khách lựa chọn miền Trung trong hành trình đến Việt Nam.

Singapore là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Số liệu 9 tháng của năm 2026 cho thấy lượng khách du lịch từ Singapore đến Việt Nam tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đà Nẵng là điểm dừng chân hấp dẫn với du khách Singapore với cảnh quan thiên nhiên nổi bật như bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, những bãi biển đẹp cùng kết nối thuận tiện với những điểm đến nổi tiếng: phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn hay cố đô Huế.

Thế mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện giúp Đà Nẵng thu hút nhiều nhóm khách khác nhau. Thành phố cũng đang phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, mở ra thêm triển vọng giao thương và nhu cầu đi lại. Đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng với Singapore - trung tâm du lịch, thương mại của khu vực, bổ sung lựa chọn cho cả khách đi du lịch và công vụ.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan); đồng thời công bố khai thác đường bay Hà Nội-Ahmedabad (Ấn Độ) từ ngày 3/11 và Hà Nội-Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 22/11. Hãng ưu tiên các thị trường có tiềm năng về du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần tăng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với thế giới. Định hướng này cũng góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam.

Thông qua việc mở rộng mạng bay và tăng cường kết nối quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư.

Hãng sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng, qua đó đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cùng cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026./.