Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore từ ngày 17/11

Máy bay của Vietnam Airlines ở Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo Vietnam Airlines, đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng lúc 15 giờ, còn chiều ngược lại từ Singapore khởi hành lúc 19 giờ 45 (giờ địa phương). Hiện hãng vận hành 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội - Singapore và 21 chuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh - Singapore.

Singapore là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam tại Đông Nam Á. Số liệu 9 tháng năm 2026 cho thấy lượng khách du lịch từ Singapore đến Việt Nam tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đà Nẵng là điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách Singapore nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên nổi bật.

Thế mạnh về du lịch biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện giúp Đà Nẵng thu hút đa dạng các nhóm du khách. Thành phố cũng đang phát triển trung tâm tài chính quốc tế, mở ra thêm triển vọng giao thương và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các tuyến đến Amsterdam, Colombo và Phuket; đồng thời công bố khai thác đường bay Hà Nội - Ahmedabad từ ngày 3/11 và Hà Nội - Hàng Châu từ ngày 22/11.

Nhân dịp mở lại đường bay, giá vé khứ hồi hạng phổ thông được bán từ 5,266 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí) và không áp dụng trong giai đoạn cao điểm.

Hành khách mua vé Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông linh hoạt sẽ được tặng thêm một kiện hành lý ký gửi trọng lượng 23kg.

Hãng ưu tiên tập trung vào các thị trường giàu tiềm năng về du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với thế giới. Định hướng này cũng góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam.