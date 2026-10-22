Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore từ ngày 17-11.

Theo Vietnam Airlines, đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15h; chiều từ Singapore khởi hành lúc 19h45 (giờ địa phương). Hiện hãng khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, 21 chuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.

Singapore là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Số liệu 9 tháng năm 2026 cho thấy, lượng khách du lịch từ Singapore đến Việt Nam tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đà Nẵng là điểm dừng chân hấp dẫn với du khách Singapore với cảnh quan thiên nhiên nổi bật.

Thế mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện giúp Đà Nẵng thu hút nhiều nhóm khách khác nhau. Thành phố cũng đang phát triển trung tâm tài chính quốc tế, mở thêm triển vọng giao thương và nhu cầu đi lại.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam, Colombo và Phuket; đồng thời công bố khai thác đường bay Hà Nội - Ahmedabad từ ngày 3-11 và Hà Nội - Hàng Châu từ ngày 22-11.

Hãng ưu tiên các thị trường có tiềm năng về du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần tăng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với thế giới. Định hướng này cũng góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam.