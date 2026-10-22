Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore từ ngày 17/11

Vietnam Airlines tăng kết nối hàng không giữa Đà Nẵng và Singapore. (Ảnh minh họa)

Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore từ ngày 17/11, sử dụng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15h, trong khi chuyến từ Singapore khởi hành lúc 19h45 theo giờ địa phương.

Trước đó, hãng đang khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, cùng 21 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa TP.HCM và Singapore. Việc bổ sung đường bay Đà Nẵng - Singapore giúp nâng tổng tần suất khai thác giữa hai quốc gia lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Theo số liệu 9 tháng năm 2026, lượng khách du lịch từ Singapore đến Việt Nam tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Đà Nẵng có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, du lịch biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện, đồng thời kết nối thuận tiện với các điểm đến như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và cố đô Huế.

Bên cạnh nhu cầu du lịch, việc Đà Nẵng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam cũng mở ra triển vọng giao thương và nhu cầu đi lại phục vụ công việc. Đường bay thẳng đến Singapore, một trung tâm du lịch và thương mại của khu vực, bổ sung lựa chọn di chuyển cho cả khách du lịch và khách công vụ.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka), Phuket (Thái Lan), đồng thời dự kiến khai thác đường bay Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) từ ngày 3/11 và Hà Nội - Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 22/11. Hãng định hướng ưu tiên các thị trường có tiềm năng về du lịch, thương mại và đầu tư, nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với thế giới.