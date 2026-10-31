Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng đã thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác đạt khoảng 300.000 giờ bay.

Sản lượng vận chuyển hành khách trong kỳ đạt hơn 20 triệu lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi sản lượng hàng hóa và bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ.

Về kết quả tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 4.172 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý III/2026, doanh thu hợp nhất của hãng đạt 39.168 tỷ đồng cùng mức lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng. Trong năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với thực hiện năm trước.

Như vậy, sau 3 quý đầu năm, hãng hàng không quốc gia đã hoàn thành khoảng 82,4% kế hoạch doanh thu cả năm.

Vietnam Airlines lãi hơn 4.170 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận riêng quý III đạt 319 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh giá nhiên liệu neo ở mức cao và thị trường hàng không vẫn còn nhiều biến động, kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đà tăng trưởng sản lượng vận chuyển.

Tuy nhiên, mức lợi nhuận sau thuế trong quý III giảm đáng kể so với kết quả lũy kế 9 tháng cho thấy cần xem xét thêm diễn biến chi phí cũng như hiệu quả kinh doanh qua từng quý để có đánh giá đầy đủ về kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Về phát triển mạng đường bay, thời gian qua Vietnam Airlines đã mở mới các đường bay quốc tế gồm Hà Nội - Amsterdam, TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo. Bước sang quý IV/2026, hãng dự kiến sẽ khai trương thêm các đường bay quốc tế mới kết nối Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Bên cạnh hoạt động khai thác thương mại, Vietnam Airlines cho biết hãng cũng đã thực hiện hai chuyến bay đặc biệt nhằm đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines tiếp tục được ghi nhận tại một số bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Cụ thể, hãng có năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500, đồng thời được tổ chức Brand Finance xếp vào Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 và Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới. Doanh nghiệp tiếp tục được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam, bên cạnh việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tại giải thưởng Flyer’s Choice Awards 2026, Vietnam Airlines đã giành được hai giải thưởng về thiết kế sơn tàu bay và danh hiệu Top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á.

Định hướng trong giai đoạn 2026 - 2030, Vietnam Airlines cho biết sẽ tập trung nguồn lực để phát triển đội tàu bay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện năng lực quản trị.

Hãng cũng tiếp tục triển khai đề án phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2035, thực hiện tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính, đồng thời thúc đẩy lộ trình thực hành môi trường - xã hội - quản trị (ESG) thông qua các giải pháp giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Theo kế hoạch đề ra, Vietnam Airlines đặt mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.