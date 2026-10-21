Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác Bắc Âu

Vietnam Airlines mở rộng hợp tác hàng không tại Bắc Âu. (Ảnh: VNA)

Theo biên bản ghi nhớ với Copenhagen Airport, hai bên sẽ phối hợp tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả khai thác. Khả năng mở thêm đường bay thẳng và tăng tần suất cũng được xem xét trên cơ sở nhu cầu hành khách và hiệu quả thương mại.

Từ tháng 12/2025, Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Copenhagen với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng tàu bay Boeing 787-9. Thời gian bay hơn 12 giờ, góp phần rút ngắn hành trình giữa hai quốc gia, phục vụ nhu cầu du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa.

Với SAS, các nội dung hợp tác gồm liên danh chuyến bay, chương trình khách hàng thường xuyên, vận tải hàng hóa, hệ thống phân phối mới và khách hàng doanh nghiệp. Hai hãng cũng sẽ chia sẻ thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng lựa chọn hành trình giữa Việt Nam với Bắc Âu.

Trong khi đó, thỏa thuận với DI tập trung vào trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và kết nối Vietnam Airlines với cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch. Hai bên cũng xem xét khả năng Vietnam Airlines trở thành thành viên của tổ chức này.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, các thỏa thuận tại Copenhagen cụ thể hóa chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, gắn kết nối hàng không với thị trường và doanh nghiệp.

Trên nền tảng đường bay thẳng TP.HCM - Copenhagen, Vietnam Airlines cùng các đối tác hướng tới phát triển thị trường Bắc Âu, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực.

Tại Diễn đàn, hãng cũng giới thiệu thương hiệu, mạng đường bay, sản phẩm dịch vụ, các giải thưởng quốc tế và chương trình khách hàng thường xuyên tới cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch.