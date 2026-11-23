Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay khai trương tại Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu. Ảnh: VNA

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu (Trung Quốc), với hai chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN552 và VN553, được khai thác bằng tàu bay Airbus A321.

Ngày 22/11, chuyến bay VN552 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 18h55 với gần 200 hành khách, hạ cánh tại Hàng Châu lúc 22h50 cùng ngày.

Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN553 khởi hành từ Hàng Châu lúc 23h55 ngày 22/11 (giờ địa phương), đưa 170 hành khách về Hà Nội và hạ cánh lúc 2h15 ngày 23/11.

Tại sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, chuyến bay đầu tiên được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Hãng cũng tổ chức tặng hoa phi hành đoàn và quà lưu niệm cho hành khách tại hai đầu sân bay.

Đường bay Hà Nội - Hàng Châu được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật. Thời gian bay khoảng 3 giờ.

Với việc đưa Hàng Châu vào mạng bay, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc lên 7, kết nối Hà Nội và TP HCM với 4 thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, một trong những địa phương có hoạt động kinh tế, thương mại phát triển tại miền Đông Trung Quốc. Chiết Giang hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp được triển khai thường xuyên.

Hai bên cũng đang mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, du lịch và đào tạo.

Việc khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu giúp bổ sung lựa chọn di chuyển giữa hai địa phương, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch và nhu cầu đi lại của doanh nghiệp, người dân.

Đường bay mới đồng thời nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines, góp phần tăng kết nối hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trần Trọng