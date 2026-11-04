Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad, mở rộng kết nối với Ấn Độ. Ảnh: VNA.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN969 khởi hành lúc 17h35 ngày 3-11 từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài với 120 hành khách, hạ cánh tại Ahmedabad lúc 21h30 cùng ngày. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN968 từ Ahmedabad đi Hà Nội khởi hành lúc 22h45 ngày 3-11 và hạ cánh lúc 4h35 ngày 4-11, với 195 hành khách.

Đường bay mới được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Sau khi đưa Ahmedabad vào khai thác, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ lên 7, kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với 5 thành phố gồm Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad. Tổng tần suất khai thác tại thị trường Ấn Độ đạt 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Việc mở đường bay đến Ahmedabad là bước phát triển tiếp theo của Vietnam Airlines tại thị trường Ấn Độ, góp phần tăng cường kết nối giữa hai quốc gia, mở rộng cơ hội giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Đồng thời, đây cũng là nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, đồng hành cùng đất nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.