Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, mở rộng thị trường quốc tế và thu hút nguồn lực bên ngoài là một trong những động lực quan trọng. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines chủ động tăng cường hợp tác với các hãng bay, sân bay, tổ chức du lịch và doanh nghiệp nước ngoài, qua đó mở rộng kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước và tạo thêm cơ hội thu hút khách quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội (thứ 5, 6 từ trái qua) cùng đại diện Vietnam Airlines, Saigontourist Group và các đại biểu.

Đưa điểm đến Việt Nam đến gần thị trường quốc tế

Trong năm 2026, Vietnam Airlines phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triển khai chuỗi xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam”, quy mô gần 140 chương trình trong và ngoài nước. Các hoạt động gồm hội chợ, roadshow, famtrip và presstrip, tập trung tại những thị trường trọng điểm ở châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Kế hoạch có 50 đoàn famtrip và 18 đoàn presstrip quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành, đại lý và truyền thông nước ngoài trực tiếp khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch Việt Nam. Qua đó, hình ảnh cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam được quảng bá rộng rãi, đồng thời mở thêm cơ hội để các đối tác đưa điểm đến trong nước vào chương trình tour.

Vietnam Airlines góp phần quảng bá hình ảnh, con người và điểm đến Việt Nam tới du khách quốc tế.

Điểm đáng chú ý là hoạt động quảng bá được gắn với mạng bay và hệ thống phân phối của Vietnam Airlines. Khi thông tin điểm đến được kết nối với sản phẩm vận chuyển, lịch bay và kênh bán hàng tại thị trường nguồn, hoạt động xúc tiến có thêm điều kiện chuyển hóa thành nhu cầu đặt vé, đặt tour thực tế.

Tại Trung Quốc, Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay. Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, giá trị ước tính khoảng 20 triệu USD, hướng đến trao đổi khách hai chiều, xây dựng sản phẩm phù hợp và triển khai các chiến dịch tiếp thị chung.

Đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Colombo được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ ngày 16/8/2026.

Việc hợp tác với doanh nghiệp sở tại giúp Hãng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và nắm bắt nhu cầu du khách. Đây cũng là cách kết hợp lợi thế vận chuyển của hãng hàng không với năng lực tổ chức tour, bán hàng của đối tác, góp phần đưa thêm khách quốc tế đến Việt Nam.

Mở rộng mạng lưới đối tác, gia tăng kết nối thị trường

Song song với xúc tiến du lịch, Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác hàng không và thương mại nhằm mở rộng khả năng kết nối giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch quốc tế.

Tại Singapore, Hãng ký thỏa thuận hợp tác với Singapore Airlines về phát triển chương trình khách hàng thường xuyên, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ thanh toán như Adyen và 2C2P by Ant International. Những kết nối này hướng đến cải thiện trải nghiệm hành khách, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines trao biên bản ghi nhớ với ông Hu Yangyang, Chủ tịch Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd vào tháng 4/2026.

Ở Nam Á, đường bay thẳng TP.Hồ Chí Minh - Colombo được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ ngày 16/8/2026 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Cùng với kết nối hàng không, Hãng phối hợp với Saigontourist Group và các tổ chức du lịch, lữ hành tại Sri Lanka để xúc tiến điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch trọn gói và mở rộng mạng lưới bán hàng. Đường bay mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo thêm cơ hội hợp tác về du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tại châu Âu, Vietnam Airlines tăng cường kết nối với Copenhagen Airport, Scandinavian Airlines Systems (SAS) và tổ chức doanh nghiệp Danish Industry (DI). Các thỏa thuận tập trung vào phát triển thị trường, liên danh chuyến bay, vận tải hàng hóa và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, Hãng có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng hợp tác thương mại và nâng cao hiệu quả khai thác tại Bắc Âu.

Một dấu mốc đáng chú ý khác trong năm 2026 là kỷ niệm 10 năm ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Từ khi đầu tư vào tháng 7/2016, ANA Holdings đã đồng hành cùng Hãng trong nhiều lĩnh vực như khai thác thương mại, phát triển mạng đường bay, vận tải hàng hóa, bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines trao biên bản ghi nhớ với ông Tsai Cheng Hsun, Giám đốc Shanghai Wang Jun Aviation Service Co., Ltd vào tháng 4/2026.

Sau một thập kỷ, quan hệ hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa đầu tư vốn mà còn thể hiện giá trị của việc kết hợp kinh nghiệm quản trị, năng lực khai thác và mạng lưới quốc tế giữa hai hãng hàng không. Đây là nền tảng để Vietnam Airlines tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng.

Những kết nối trên cho thấy hợp tác quốc tế của Vietnam Airlines không chỉ dừng ở việc mở thêm đường bay hay ký kết thỏa thuận, mà hướng đến nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị hàng không và du lịch, từ vận chuyển, phân phối vé đến phát triển sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ; khoảng 83,2% khách đến bằng đường hàng không. Cùng kỳ, Vietnam Airlines thực hiện 134,9 nghìn chuyến bay, tăng 3%; vận chuyển hơn 22,42 triệu lượt khách, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Vietnam Airlines đang phát huy vai trò cầu nối giữa đất nước với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên thế giới. Thông qua mạng lưới đối tác và năng lực kết nối ngày càng mở rộng, Hãng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thu hút khách quốc tế, thúc đẩy giao thương và tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch cũng như nền kinh tế.