Vietnam Airlines (HVN): Doanh thu 9 tháng vượt 114.000 tỷ đồng, tăng tốc mở rộng mạng bay quốc tế

Sản lượng khai thác bứt phá đưa doanh thu hợp nhất vượt mốc 114.000 tỷ đồng

Giữa lúc kinh tế thế giới có nhiều biến động và giá nhiên liệu neo ở mức cao, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) vẫn duy trì được nhịp độ khai thác ổn định nhờ tối ưu hóa nguồn lực sẵn có cùng các kịch bản ứng phó linh hoạt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hãng hàng không Quốc gia đã thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác đạt khoảng 300.000 giờ. Số lượng hành khách vận chuyển vượt mốc 20 triệu lượt, tương ứng mức tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động vận tải hàng hóa và bưu kiện cũng ghi nhận sự khởi sắc với sản lượng đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Nhờ sự tăng trưởng vững chắc về sản lượng vận chuyển, bức tranh tài chính của doanh nghiệp ghi nhận những chỉ số rất tích cực. Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi các khoản chi phí, hãng hàng không này thu về 4.172 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính riêng trong quý III năm 2026, doanh thu hợp nhất đạt 39.168 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 319 tỷ đồng. Việc duy trì sản lượng vận chuyển tích cực đã trực tiếp hỗ trợ kết quả kinh doanh quý III, giúp doanh nghiệp vượt qua áp lực gia tăng từ chi phí nhiên liệu.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu mang về 138.899 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 12% so với mức thực hiện của năm trước. Với kết quả đạt được, hãng đã hoàn thành khoảng 82% chỉ tiêu doanh thu cả năm chỉ sau ba quý. Sự tăng trưởng này có đóng góp lớn từ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế. Gần đây, hãng đã kết nối các đường bay từ Hà Nội đi Amsterdam, Thành phố Hồ Chí Minh đi Phuket và Thành phố Hồ Chí Minh đi Colombo. Bước sang quý cuối năm, mạng lưới tiếp tục được mở rộng với các tuyến Hà Nội đi Ahmedabad, Hà Nội đi Hàng Châu và Đà Nẵng đi Singapore, tạo ra không gian tăng trưởng dài hạn. Ngoài hoạt động thương mại, hãng cũng hoàn thành xuất sắc các chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela, thể hiện rõ vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong công tác đối ngoại và nhân đạo.

Củng cố giá trị thương hiệu và dồn lực đầu tư cho chiến lược phát triển dài hạn

Đi cùng với kết quả kinh doanh khả quan, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định qua hàng loạt bảng xếp hạng uy tín. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng đánh dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500. Tổ chức Brand Finance cũng xếp hạng đây là một trong 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 và lọt top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất toàn cầu. Vị thế Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục được tổ chức này duy trì vững chắc.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trên trường quốc tế, hãng giành thêm hai giải thưởng tại Flyer’s Choice Awards 2026 bao gồm giải thưởng về thiết kế sơn tàu bay và danh hiệu một trong hai hãng hàng không được yêu thích nhất khu vực Trung Á cùng Đông Nam Á. Để duy trì và phát huy những thành quả này, Đề án tổng thể các giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2021 đến 2035 đang được triển khai quyết liệt, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng dòng tiền.

Định hướng cho giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ dồn nguồn lực để phát triển đội tàu bay thế hệ mới và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công tác chuyển đổi số và hoàn thiện năng lực quản trị tiếp tục được đẩy mạnh. Hãng cũng đang thực thi lộ trình phát triển theo tiêu chuẩn ESG, đặc biệt chú trọng việc giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu khai thác và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững. Các bước đi chiến lược này đóng vai trò then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện sức cạnh tranh, hướng đến mục tiêu gia nhập nhóm hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.