Vietnam Airlines, GVR, Vietcombank, BIDV và VietinBank vào diện cơ cấu lại vốn nhà nước

Thông tin từ Báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định, có 15 doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, Bộ Tài chính đại diện phần vốn nhà nước tại 14 đơn vị, còn một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý, có 10 doanh nghiệp trong danh sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Nguồn: Báo Chính phủ.

Bên cạnh nhóm giữ nguyên tỷ lệ sở hữu, 6 doanh nghiệp, ngân hàng nằm trong danh sách thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước, gồm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - Mã: HVN), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Mã: MVN), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: GVR), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG).

Nguồn: Báo Chính phủ.

Kế hoạch được phê duyệt, việc cơ cấu lại vốn nhà nước có thể được thực hiện thông qua các hình thức làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Quyết định áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước. Các hình thức cơ cấu lại vốn được thực hiện theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao tổ chức thực hiện kế hoạch đối với các doanh nghiệp thuộc diện cơ cấu lại vốn. Hai cơ quan này được chủ động lựa chọn thời điểm và hình thức thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hoàn thành kế hoạch trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trường hợp tỷ lệ sở hữu nhà nước không đáp ứng khung quy định hoặc kế hoạch không thể hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030, các cơ quan liên quan phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Hằng năm, trước ngày 31/1, các cơ quan có trách nhiệm gửi báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp đến Bộ Tài chính để theo dõi và tổng hợp.

Nếu cần điều chỉnh kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo trình tự quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố là đại diện chủ sở hữu của các công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.