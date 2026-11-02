Vietnam Airlines duy trì tăng trưởng hai con số

Trong 9 tháng đầu năm, dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, giá nhiên liệu ở mức cao nhưng với nguồn lực sẵn có và các kịch bản ứng phó linh hoạt, Vietnam Airlines vẫn duy trì được nhịp khai thác ổn định.

Vietnam Airlines tiếp tục duy trì hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh thị trường hàng không còn nhiều thách thức

Hãng thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines trong 9 tháng đầu năm đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 4.172 tỷ đồng.

Riêng quý III/2026, tổng doanh thu hợp nhất đạt 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 319 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước.

Kết quả doanh thu sau 9 tháng cho thấy Hãng đã thực hiện khoảng 82% mục tiêu cả năm.

Trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu làm gia tăng áp lực chi phí trong quý III, việc duy trì sản lượng vận chuyển tăng trưởng tích cực góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở để Vietnam Airlines tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác, kinh doanh trong quý IV.

Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay Hà Nội - Amsterdam, TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo.

Với nguồn lực sẵn có và các kịch bản ứng phó linh hoạt, Vietnam Airlines duy trì được nhịp khai thác ổn định

Trong quý IV, Hãng công bố khai trương thêm các đường bay Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Việc mở rộng mạng bay góp phần tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Cùng với kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những dấu ấn của Vietnam Airlines trên các bảng xếp hạng và giải thưởng trong nước, quốc tế.

Những ghi nhận này phản ánh nỗ lực của Vietnam Airlines trong nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và giá trị thương hiệu.

Vietnam Airlines tiếp tục triển khai Đề án tổng thể các giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035.

Hãng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Trong giai đoạn 2026-2030, Vietnam Airlines tập trung nguồn lực phát triển đội tàu bay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện năng lực quản trị.

Hãng đồng thời triển khai lộ trình phát triển bền vững theo tiêu chí ESG, chú trọng giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Các định hướng này nhằm nâng cao năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.