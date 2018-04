Vietnam Airlines điều chỉnh tăng giá vé trẻ em từ hôm nay 1/4

Vietnam Airlines đã có thông báo, từ ngày 1/4 sẽ có nhiều thay đổi trong cơ cấu giá vé. Cụ thể, giá vé trẻ em (từ 2-12 tuổi) tăng từ 75% giá vé người lớn hiện nay thành 90%.

Vietnam Airlines điều chỉnh tăng giá vé trẻ em. Ảnh: Đỗ Sinh-TTXVN

Từ ngày 1/4, theo thông báo của các hãng hàng không, các khoản phí dịch vụ như đổi tên, đổi ngày bay... sẽ đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh, trong đó đáng chú ý là giá vé trẻ em cũng được điều chỉnh tăng gần bằng giá vé người lớn.

Trong thông báo vừa được gửi đến các đại lý vé máy bay, hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air cho biết sẽ có nhiều thay đổi trong cơ cấu vé máy bay.

Trong đó, Vietnam Airlines đã có thông báo, từ ngày 1/4 sẽ có nhiều thay đổi trong cơ cấu giá vé.

Cụ thể, giá vé trẻ em (từ 2-12 tuổi) tăng từ 75% giá vé người lớn hiện nay thành 90% (tương đương với mức tăng 30.000-400.000 đồng/chiều tùy lứa tuổi).

Vào thời điểm cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm ngoái, hãng Vietnam Airlines đã có điều chỉnh tăng giá trên 50% tuyến đường.

Mức giá điều chỉnh hạng thương gia tăng từ 100.000 – 500.000 đồng, hạng phổ thông tăng từ 40.000 – 300.000 đồng.

Lý giải việc tăng giá vé máy bay trẻ em, đại diện Vietnam Airlines cho biết, sau khi tăng giá bằng 90% vé người lớn, trẻ em sẽ được hưởng các dịch vụ tương đương người lớn như chỗ ngồi, suất ăn, hành lý miễn cước...

Một hãng hàng không mà Vietnam Airlines đang nắm chiếm cổ phần chi phối là Jetstar Pacific cũng tăng phí dành cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi trên chuyến bay nội địa từ 110.000 -150.000 đồng/bé/chiều lên thành 209.000 đồng/bé/chiều.

Trong khi đó, hãng Vietjet Air cho biết sẽ tăng phí đổi tên từ 352.000 đồng lên 495.000 đồng/người/chiều đối với đường bay nội địa và từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều đối với đường bay quốc tế.

Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352.000 đồng lên 374.000 đồng/người/chiều, phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé.

Đặc biệt, mức phí mà các cảng hàng không áp dụng cũng sẽ bắt đầu tăng theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, từ ngày 1/4 đến hết 30/6, với một số cảng hàng không (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột), phí dịch vụ cảng hàng không sẽ tăng thêm 5.000 đồng/lượt người, từ mức 80.000 đồng lên 85.000 đồng/lượt. Mức phí này sẽ tăng lên 100.000 đồng/lượt từ ngày 1/7/2018.

Ngoài ra, phí dịch vụ soi chiếu an ninh cũng tăng thêm 6.000 đồng/khách, lên 18.000 đồng/khách.

Như vậy, riêng các loại phí dịch vụ hàng không sẽ tăng thêm 11.000 đồng/khách kể từ ngày 1/4.

Đây là đợt điều chỉnh nhẹ phí và giá dịch vụ thứ 2 kể từ đầu năm 2018 tới nay của các cảng hàng không.

Trước đó, cuối năm 2017, giá vé máy bay đã tăng đáng kể do nhiều loại phí và giá dịch vụ tăng lên, trong đó có giá dịch vụ phục vụ hành khách, giá dịch vụ an ninh, giá suất ăn hàng không và do các hãng hàng không điều chỉnh tăng giá vé cũng như các loại phí dịch vụ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trước đây khi khách đặt ngày, giờ bay chuyến nào là "chốt" chuyến đó, không được thay đổi.

Từ năm 2005 cơ chế cởi mở hơn, cho phép đổi giờ, tên hoặc chặng bay... nhưng các hãng sẽ thu phí chuyển đổi này.

Riêng các loại phí dịch vụ cảng, hãng bay thực hiện theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính.

Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, các hãng máy bay có thể tăng giá vé máy bay theo những biến động của thị trường.

Tuy nhiên, các hãng hàng không cần tách bạch và công khai việc tăng phí vì lý do gì, không thể bổ sung phí tính vào giá vé máy bay, khách hàng sẽ chịu thiệt. Trong thực tế, các hãng hàng không vẫn chưa minh bạch những loại phí, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện lãnh đạo một hãng bay cho hay, các hãng hàng không hiện đã công khai, minh bạch các khoản phí phải thu.

Hơn nữa, đây là những khoản phí hợp lệ mà các hãng hàng không được phép tính vào chi phí cấu thành giá vé và phân phối vé.

Đại diện một số công ty du lịch cho biết, việc tăng giá vé hàng không chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến giá tour du lịch trong thời gian tới bởi giá vé máy bay chiếm phần lớn trong chi phí tour.

“Trong khi đó, thị trường đang sắp bước vào mùa cao điểm hè của, việc tăng phí ngành hàng không khiến các doanh nghiệp lữ hành gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp sẽ phải tính toán cắt giảm nhiều chi phí để đảm bảo giá tour có tăng nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận được”, môt đại diện hãng du lịch chia sẻ.

Quang Toàn/BNEWS/TTXVN