Vietnam Airlines điều chỉnh quầy làm thủ tục quốc tế tại Nội Bài

Khách tự gửi hành lý bằng kiosk ký gửi tự động (Self Bag Drop). Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Vietnam Airlines vừa điều chỉnh vị trí một số quầy làm thủ tục các chuyến bay quốc tế tại tầng 3, Nhà ga T2, Sân bay quốc tế Nội Bài nhằm tối ưu hóa luồng hành khách và tạo thuận tiện cho quá trình làm thủ tục.

Theo đó, tại đảo D, các quầy D01-D05 phục vụ khách hạng Thương gia và hội viên Triệu Dặm (Million Miles); D06-D09 dành cho khách hàng ưu tiên (SkyPriority); D10-D11 phục vụ khách hạng Phổ thông đặc biệt.

Tại đảo C, các quầy C01-C04 dành cho khách đã làm thủ tục trực tuyến; C05 phục vụ khách cần hỗ trợ đặc biệt; C06 dành cho khách đi cùng gia đình; C07-C12 phục vụ khách hạng Phổ thông.

Đối với đảo B, toàn bộ quầy từ B01 đến B12 phục vụ khách hạng Phổ thông. Trong khi đó, tại đảo A, các quầy A01-A03 dành cho khách tự gửi hành lý bằng kiosk ký gửi tự động (Self Bag Drop).

Việc cập nhật vị trí các quầy nhằm giúp hành khách xác định đúng khu vực phục vụ, thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục cho các chuyến bay quốc tế, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị cao điểm lễ, Tết cuối năm.