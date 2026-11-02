Vietnam Airlines đạt 114.480 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng năm 2026. (Ảnh minh họa)

Theo tin từ Bộ Xây dựng, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và giá nhiên liệu ở mức cao, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã: HVN) vẫn duy trì nhịp khai thác ổn định.

Hãng thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Riêng quý III/2026, tổng doanh thu hợp nhất của hãng đạt 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 319 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, hãng đã thực hiện khoảng 82% mục tiêu doanh thu cả năm.

Về hoạt động khai thác, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay Hà Nội - Amsterdam, TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo. Trong quý IV, hãng công bố khai trương thêm các đường bay Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hãng đã thực hiện hai chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines tiếp tục góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 năm thứ ba liên tiếp. Brand Finance xếp hãng trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 và Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới. Hãng cũng tiếp tục được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.