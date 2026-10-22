Vietnam Airlines chuẩn bị mở đường bay thẳng Đà Nẵng-Singapore

Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, 21 chuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. (Ảnh: PHONG NGUYỄN)

Đường bay Đà Nẵng-Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321, chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15 giờ; chiều từ Singapore khởi hành lúc 19 giờ 45 phút (giờ địa phương). Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, 21 chuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.

Singapore là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Số liệu 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy lượng khách du lịch từ Singapore đến Việt Nam tăng 29,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đà Nẵng là điểm dừng chân hấp dẫn với du khách Singapore với cảnh quan thiên nhiên nổi bật như bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, những bãi biển đẹp cùng kết nối thuận tiện với những điểm đến nổi tiếng: phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn hay cố đô Huế.

Thế mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện giúp Đà Nẵng thu hút nhiều nhóm khách khác nhau. Thành phố cũng đang phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, mở ra thêm triển vọng giao thương và nhu cầu đi lại. Đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng với Singapore - trung tâm du lịch, thương mại của khu vực, bổ sung lựa chọn cho cả khách đi du lịch và công vụ.

Thông qua mở rộng mạng bay và kết nối quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Đà Nẵng có sức hút riêng, đồng thời là cửa ngõ để du khách tiếp tục hành trình đến các điểm đến văn hóa, di sản của miền trung. Chúng tôi kỳ vọng đường bay thẳng sẽ giúp việc đi lại giữa Singapore và khu vực thuận tiện hơn, tạo điều kiện để nhiều du khách lựa chọn miền trung trong hành trình đến Việt Nam”.

Dịp khai thác đường bay, vé khứ hồi hạng phổ thông có giá từ 5,266 triệu đồng (đã gồm thuế, phí), không áp dụng cho giai đoạn cao điểm. Vé được bán đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 17/11/2026 đến hết 31/5/2027. Khách mua vé phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông linh hoạt được tặng thêm một kiện hành lý ký gửi 23kg, nâng tổng mức hành lý miễn cước lên tối đa hai kiện, mỗi kiện 23kg. Ưu đãi áp dụng với các vé xuất trong một tháng đầu khai thác, hiệu lực khởi hành đến hết ngày 31/12/2026.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam, Colombo và Phuket; đồng thời công bố khai thác đường bay Hà Nội-Ahmedabad từ ngày 3/11 và Hà Nội-Hàng Châu từ ngày 22/11. Hãng ưu tiên các thị trường có tiềm năng về du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần tăng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với thế giới. Định hướng này cũng góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam.

Thông qua việc mở rộng mạng bay và tăng cường kết nối quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư. Hãng sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng, qua đó đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cùng cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.