Vietnam Airlines cập nhật vị trí làm thủ tục tại nhiều sân bay quốc tế

Sau khi sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) thông báo thay đổi tên nhà ga và số hiệu cửa ra máy bay nhà ga Terminal 3, Vietnam Airlines thông tin vẫn giữ nguyên vị trí làm thủ tục và khu vực đón tiếp của hãng như trước khi đổi tên nhà ga.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách lưu ý tên gọi mới và số hiệu cửa ra máy bay được cập nhật để tránh nhầm lẫn khi di chuyển.

Theo thông báo của sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), từ ngày 16/3/2027, nhà ga Terminal 2C (T2C) sẽ chính thức đổi tên thành Terminal 3 (T3).

Hiện tên nhà ga mới đã hiển thị trên vé xuất, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 16/3/2027 trở đi.

Trước đó, từ ngày 31/3/2026, Vietnam Airlines đã chuyển khu vực làm thủ tục hành khách tại sân bay Charles de Gaulle từ nhà ga 2E sang nhà ga 2C, cách khoảng 200 m. Nhà ga 2C vừa được cải tạo, nâng cấp với cơ sở hạ tầng hiện đại và không gian khai thác tối ưu hơn cho các hãng hàng không quốc tế, hiện cũng là nơi phục vụ nhiều hãng hàng không lớn như Emirates, Air Canada, Xiamen Airlines…

Về phía Vietnam Airlines, hãng đã chủ động chuyển nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm hành khách, từng bước tiến tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.

Tại châu Âu, hãng cũng sẽ chuyển hoạt động khai thác từ nhà ga T2 sang nhà ga T3 tại sân bay Frankfurt (Đức) từ ngày 19/5/2026. Nhà ga T3 được đưa vào khai thác khi nhà ga T2 tiến hành cải tạo. Nhà ga mới có cơ sở vật chất hiện đại với nhiều quầy tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động, giúp chuẩn hóa quy trình khai thác, tăng khả năng áp dụng công nghệ trong phục vụ mặt đất, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục. Nhà ga T3 cách nhà ga T2 cũ khoảng 5 phút di chuyển bằng tàu Skyline và xe buýt trong sân bay.

Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, từ ngày 29/3/2026, Vietnam Airlines sẽ chuyển khai thác từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 tại sân bay Ninoy Aquino (Manila, Philippines). Sự điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong bối cảnh nhà ga T1 đang hoạt động vượt công suất, đồng thời cải thiện khả năng kết nối chuyến bay và trải nghiệm của hành khách quốc tế. Bên cạnh đó, việc tập trung các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam tại cùng một nhà ga cũng giúp hành khách thuận tiện hơn trong quá trình làm thủ tục và nối chuyến.

Theo Vietnam Airlines, việc điều chỉnh nhà ga khai thác tại các sân bay quốc tế trọng điểm sẽ góp phần tối ưu hoạt động khai thác, đồng thời giúp hành khách di chuyển xuyên suốt và thuận tiện hơn khi kết nối tới các điểm đến lân cận trong mạng đường bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không đối tác.