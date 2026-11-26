Vietnam Airlines cảnh báo nhóm mạo danh tuyển dụng tiếp viên. Ảnh: VNA

Theo phản ánh, sau khi thông báo ứng viên đã hoàn thành vòng sơ tuyển, nhóm này hướng dẫn người tham gia đăng ký tài khoản trên một website, nạp 100.000 đồng, sau đó chuyển khoản với số tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng dưới danh nghĩa tham gia một dự án hợp tác với Vietnam Airlines.

Hãng khẳng định không tổ chức, phối hợp hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào triển khai hoạt động trên. Vietnam Airlines không yêu cầu ứng viên nộp tiền hoặc thực hiện giao dịch tài chính để tham gia tuyển dụng.

Qua rà soát, hãng cũng phát hiện một số website và tài khoản mạng xã hội rao bán đề thi, tài liệu ôn thi tuyển dụng vào Vietnam Airlines. Đây không phải tài liệu do hãng phát hành hoặc công nhận.

Vietnam Airlines đã rà soát, thu thập tài liệu liên quan để báo cáo cơ quan chức năng. Hãng sẽ phối hợp xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, bảo vệ quyền lợi người tìm việc.

Vietnam Airlines khuyến cáo ứng viên chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh tuyển dụng chính thức. Người tìm việc tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mua tài liệu thi tuyển từ các nguồn chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng.

Vietnam Airlines khuyến cáo ứng viên chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh tuyển dụng chính thức. Ảnh: VNA

Ngày hội việc làm 2026, lần thứ 2, do Vietnam Airlines tổ chức sẽ chính thức diễn ra ngày 29/11, tại trụ sở Tổng công ty, số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội. Hãng khuyến nghị các ứng viên quan tâm đến trực tiếp ngày hội để trao đổi với nhà tuyển dụng.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, chương trình dự kiến thu hút 1.500 người tham dự. Cùng với Vietnam Airlines, 9 doanh nghiệp hàng không tham gia tuyển dụng gồm Công ty Kỹ thuật máy bay, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, Công ty Hàng không Pacific Airlines, Công ty Đào tạo Bay Việt, Công ty Suất ăn hàng không Nội Bài, Công ty Dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Việt Nam, Công ty Cung ứng lao động hàng không và Công ty Sabre Việt Nam.