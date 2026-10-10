Vietnam Airlines 'bắt tay' với các đối tác Lào, Campuchia thúc đẩy phát triển du lịch

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Vietnam Airlines đã trao hai biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Hiệp hội Đại lý Du lịch Lào (LATA) và Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia (CAIC) nhằm tăng cường liên kết hàng không, du lịch giữa Việt Nam với hai quốc gia láng giềng.

Ông Đinh Văn Tuấn, PTGĐ Vietnam Airlines và Ông Inthy Deuansavanh, Chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Lào (LATA) trao biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch

Với lợi thế về vị trí địa lý, sự đa dạng văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di sản, Việt Nam, Lào và Campuchia có nhiều điều kiện để hình thành những tuyến du lịch liên quốc gia hấp dẫn. Theo đó, du khách quốc tế có thể bắt đầu hành trình tại Hà Nội hoặc TP.HCM, khám phá các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, sau đó tiếp tục đến cố đô Luang Prabang của Lào hay quần thể đền Angkor tại Campuchia.

Mô hình này được đánh giá có tiềm năng thu hút nhóm khách quốc tế đường dài, đặc biệt là du khách đến từ châu Âu, Australia và Mỹ, vốn có nhu cầu trải nghiệm nhiều nền văn hóa trong một hành trình. Tuy nhiên, để các tuyến du lịch liên quốc gia thực sự phát huy hiệu quả, việc kết nối giữa hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị khai thác hạ tầng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh sức hấp dẫn của điểm đến, các yếu tố như lịch bay, thời gian nối chuyến, khả năng tiếp cận dịch vụ và hệ thống phân phối sản phẩm cần được phối hợp đồng bộ.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Với mạng bay quốc tế rộng khắp, Vietnam Airlines từ lâu đã giữ vai trò kết nối Việt Nam và các điểm đến Đông Dương với thế giới. Thông qua hợp tác với các đối tác tại Lào và Campuchia, chúng tôi hướng tới khai thác hiệu quả hơn dòng khách quốc tế, mở rộng các hành trình liên quốc gia và góp phần phát triển du lịch khu vực theo hướng bền vững”.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Đại lý Du lịch Lào, hai bên sẽ phối hợp xây dựng và quảng bá các chương trình du lịch kết hợp Việt Nam – Lào. Vietnam Airlines cũng sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành thành viên của hiệp hội nhằm phát triển nguồn khách, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối tại các thị trường tiềm năng.

Ông Đinh Văn Tuấn, PTGĐ Vietnam Airlines và ông Lok Neak Oknha Dr. Pung Kheav Se, Chủ tịch HĐQT CAIC trao biên bản hợp tác

Trong khi đó, thỏa thuận hợp tác với Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia, đơn vị phát triển sân bay quốc tế Techo, tập trung vào việc nghiên cứu duy trì và tăng tần suất các đường bay kết nối sân bay này với Hà Nội, TP.HCM, đồng thời đánh giá khả năng mở thêm các đường bay mới trong tương lai. Ngoài hợp tác phát triển mạng bay, hai bên còn hướng tới tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá dịch vụ hàng không, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khai thác, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Việc hợp tác với các đối tác tại Lào và Campuchia cũng được kỳ vọng sẽ giúp Vietnam Airlines tận dụng tốt hơn mạng đường bay quốc tế hiện có, kết nối hành khách từ châu Á, châu Âu, Australia và châu Mỹ đến Việt Nam, trước khi tiếp tục hành trình khám phá các quốc gia trong khu vực. Không chỉ góp phần gia tăng lượng khách trên các đường bay, sự liên kết này còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ và cơ sở lưu trú của ba nước mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao.

Trong bối cảnh ngành du lịch khu vực đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, việc tăng cường hợp tác giữa các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị phát triển hạ tầng được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành những hành trình thuận tiện, đa dạng hơn cho du khách quốc tế. Đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.