Vietnam Airlines bắt tay với các đối tác Bắc Âu, mở rộng kết nối hàng không

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vietnam Airlines trao biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Copenhagen Airport, hãng hàng không Scandinavian Airlines Systems (SAS) và tổ chức doanh nghiệp Danish Industry (DI) tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. Các thỏa thuận tập trung vào phát triển kết nối hàng không và tiếp cận thị trường doanh nghiệp tại Đan Mạch, Bắc Âu.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo MOU với Copenhagen Airport, đơn vị khai thác Sân bay Copenhagen, hai bên sẽ phối hợp tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác. Khả năng mở thêm đường bay thẳng, tăng tần suất cũng được đặt ra trên cơ sở nhu cầu hành khách và hiệu quả thương mại.

Copenhagen Airport là đơn vị khai thác Sân bay Copenhagen, một trong những trung tâm hàng không lớn tại Bắc Âu. Việc tăng cường hợp tác với đối tác này sẽ tạo thêm điều kiện để Vietnam Airlines phát triển mạng đường bay quốc tế và nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường trong khu vực.

Từ tháng 12/2025, Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Copenhagen với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng tàu bay Boeing 787-9. Với thời gian bay hơn 12 giờ, đường bay góp phần rút ngắn hành trình giữa hai quốc gia, tạo thuận lợi cho nhu cầu du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa.

Với SAS, các nội dung hợp tác gồm liên danh chuyến bay, chương trình khách hàng thường xuyên, vận tải hàng hóa, hệ thống phân phối mới và khách hàng doanh nghiệp. Hai hãng cũng sẽ chia sẻ thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mang đến thêm lựa chọn hành trình giữa Việt Nam và Bắc Âu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà và ông Lars Sandahl Sørensen, CEO Danish Industry trao MOU hợp tác. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng với các đối tác trong lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines ký kết MOU với DI, tổ chức đại diện doanh nghiệp và người sử dụng lao động lớn nhất Đan Mạch, quy tụ mạng lưới thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và thúc đẩy kết nối giữa Vietnam Airlines với cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch. Hai bên cũng xem xét khả năng Vietnam Airlines trở thành thành viên của DI.

Thông qua hợp tác này, Vietnam Airlines kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của cộng đồng doanh nghiệp, mở thêm cơ hội hợp tác hàng không, du lịch và thương mại. Kết hợp mạng đường bay với mạng lưới doanh nghiệp Đan Mạch sẽ góp phần thu hút khách công vụ, khách du lịch và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Khẳng định là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines có trách nhiệm mở đường cho giao thương, du lịch và hợp tác quốc tế, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines nhấn mạnh các thỏa thuận tại Copenhagen cụ thể hóa chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của đất nước, gắn kết nối hàng không với thị trường và doanh nghiệp.

"Trên nền tảng đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Copenhagen, Vietnam Airlines cùng các đối tác phát triển thị trường Bắc Âu, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu," ông Đặng Ngọc Hòa tin tưởng.

Vietnam Airlines mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác Bắc Âu. (Ảnh: VNA cung cấp)

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Vietnam Airlines cũng giới thiệu hình ảnh thương hiệu, mạng đường bay, sản phẩm dịch vụ, các giải thưởng quốc tế và chương trình khách hàng thường xuyên tại khu vực trưng bày, qua đó quảng bá hình ảnh Hãng tới cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch.

Các thỏa thuận tại Copenhagen đánh dấu bước phát triển của Vietnam Airlines tại Bắc Âu, từ khai thác đường bay thẳng đến xây dựng quan hệ đối tác lâu dài. Đây cũng là cách Hãng hàng không quốc gia phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình vươn ra thị trường quốc tế./.