Vietnam Airlines báo lãi trở lại trong quý 3 sau khoản lỗ hơn 600 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách. Ảnh: VNA

Ngày 30/10, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 39.168 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận tải hàng không mang về hơn 27.635 tỷ đồng, tăng 15% YoY. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách, hành lý đạt 24.316 tỷ đồng, tăng 13%; doanh thu vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 42%.

Hoạt động phụ trợ vận tải và sửa chữa máy bay ghi nhận doanh thu 1.412 tỷ đồng, tăng 10% YoY. Doanh thu khác đạt 10.121 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 36% YoY, lên 36.212 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của Vietnam Airlines giảm 25%, còn 2.867 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 12,5% trong quý 3/2025 xuống còn 7%.

Doanh thu hoạt động tài chính của HVN trong quý đạt gần 634 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi tiền gửi và tiền cho vay đạt 303 tỷ đồng, gấp gần 4,5 lần cùng kỳ. Phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 48 tỷ đồng, giảm 11% YoY.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 41% YoY, xuống còn 526 tỷ đồng, trong đó chi phí đi vay giảm 35%, còn 157 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 9,5% YoY, lên 1.944 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,5%, còn gần 659 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí và thuế, Vietnam Airlines báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2026 đạt gần 320 tỷ đồng, giảm 56% so với mức lãi 732 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cũng đánh dấu việc Vietnam Airlines trở lại có lãi sau quý 2/2026 ghi nhận khoản lỗ hơn 606 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình, Vietnam Airlines cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 2 và quý 3/2026 chịu tác động bất lợi từ biến động giá nhiên liệu, chủ yếu do những diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28,5% YoY. Trong khi đó, giá vốn tăng 38,6%, khiến lợi nhuận gộp giảm 21%, còn 11.789 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng tăng 51,9% YoY, đạt 1.504 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 23,4%, còn 1.943 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 23,5% và 8,8% YoY, lên mức 5.375 tỷ đồng và 1.915 tỷ đồng.

Kết quả, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt 4.171,5 tỷ đồng, giảm 41,9% so với mức 7.174,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Vietnam Airlines đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 22 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng đầu năm, hãng đã hoàn thành 82,4% mục tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tài sản vượt 83.000 tỷ đồng, khoản lỗ lũy kế thu hẹp

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 83.460 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 40.179 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm, chủ yếu do đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 2 lần, từ 8.132 tỷ đồng lên 16.843 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản đầu tư này là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 22,9%, lên 11.446 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 46,3%, đạt 5.552 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 46,8% so với đầu năm, xuống còn 5.285 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt gần 3.169 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền đạt gần 1.898 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của Vietnam Airlines tại cuối tháng 9 đạt 43.281 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Khoản trả trước tiền mua máy bay tăng hơn 4 lần, từ 651 tỷ đồng lên 2.615 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HVN là 73.211 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 64.138 tỷ đồng, tương đương 88% tổng nợ phải trả. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp giảm 12% so với đầu năm, xuống còn 11.346 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines tại ngày 30/9/2026 đạt 10.249 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp thu hẹp từ 26.686 tỷ đồng đầu năm xuống còn 23.264 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 3.422 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines trong 9 tháng đầu năm đạt dương 8.477 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 11.224 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 1.888 tỷ đồng.

Vietnam Airlines vận chuyển hơn 20 triệu lượt khách sau 9 tháng

Theo thông tin công bố ngày 30/10, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay trong 9 tháng đầu năm 2026.

Hãng vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% YoY. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan), TP.HCM - Phuket (Thái Lan) và TP.HCM - Colombo (Sri Lanka).

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, Vietnam Airlines sẽ tập trung nguồn lực phát triển đội tàu bay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu tài sản và hoạt động kinh doanh.