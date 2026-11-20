Doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận quý III giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.078,4 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu, vận tải hàng không tiếp tục là hoạt động kinh doanh chủ lực, mang về 27.635,32tỷ đồng, chiếm 70,5% tổng doanh thu gộp trong kỳ và tăng 14,8% so với quý III/2025.

Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách và hành lý đạt 24.316,2 tỷ đồng, chiếm phần lớn doanh thu vận tải hàng không. Mảng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện ghi nhận 2.773,6 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động phụ trợ vận tải và sửa chữa máy bay đạt 1.411,7 tỷ đồng, tăng 9,9%. Đáng chú ý, doanh thu khác đạt 10.120,9 tỷ đồng, tăng 99% so với quý III/2025 và chiếm 25,84% tổng doanh thu gộp.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực, lợi nhuận của Vietnam Airlines trong quý III lại ghi nhận mức giảm đáng kể. Cụ thể, giá vốn hàng bán ở mức 36.211,81 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 2.866,61 tỷ đồng, thấp hơn mức 3.804,53 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 633,9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính là 526 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 157 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng phát sinh 1.943,9 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 658,6 tỷ đồng.

Kết quả, Vietnam Airlines báo lãi sau thuế 319,67 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 56,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 144,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của hãng hàng không này đạt 114.264,55 tỷ đồng, tăng so với mức 88.921,76 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.171,54 tỷ đồng.

Nợ vay giảm hơn 1.579 tỷ đồng, chi phí lãi vay đi xuống

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Vietnam Airlines là quy mô nợ vay và nợ thuê tài chính tiếp tục được thu hẹp.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp đạt 11.345,89 tỷ đồng, giảm 1.579,36 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 12,2% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ ngắn hạn đạt 9.120 tỷ đồng, chiếm 80,4% tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính. Mức này giảm nhẹ so với 9.275,05 tỷ đồng đầu năm.

Cụ thể, vay ngắn hạn ngân hàng còn 6.544,43 tỷ đồng, giảm 337,37 tỷ đồng. Khoản vay dài hạn đến hạn trả tăng lên 829,33 tỷ đồng, so với 572,68 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả đạt 1.746,38 tỷ đồng, giảm 74,19 tỷ đồng.

Ở nhóm dài hạn, dư nợ vay dài hạn ghi nhận 2.628,89 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Ngược lại, nợ thuê tài chính dài hạn giảm mạnh từ 3.489,74 tỷ đồng xuống còn 2.172,56 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.317,17 tỷ đồng.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thu từ đi vay mới 11.332,3 tỷ đồng, đồng thời chi 11.457,73 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và 1.475,65 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc thuê tài chính.

Ngoài dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines còn sử dụng 2.277 tỷ đồng từ nguồn thu phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay.

Việc thu hẹp dư nợ cũng góp phần giảm áp lực chi phí tài chính. Trong quý III/2026, chi phí lãi vay của doanh nghiệp giảm xuống còn 130,29 tỷ đồng, so với 209,31 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay giảm gần 48,6%, từ 675,69 tỷ đồng xuống còn 347,5 tỷ đồng. Chi phí liên quan đến các hợp đồng thuê tài chính cũng giảm từ 109,88 tỷ đồng xuống 85,2 tỷ đồng.

Tổng tài sản vượt 83.400 tỷ đồng, tiền và tiền gửi hơn 22.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 83.459,97 tỷ đồng, tăng 10.463,69 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,33% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 40.179,2 tỷ đồng, chiếm 48,15% tổng tài sản. Tài sản dài hạn đạt 43.280,78 tỷ đồng, chiếm 51,85%.

Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 16.843,17 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, tăng hơn gấp đôi so với mức 8.131,81 tỷ đồng đầu năm.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 46,79%, từ 9.933,28 tỷ đồng xuống còn 5.285,45 tỷ đồng. Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gia tăng tiền gửi có kỳ hạn và sử dụng nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Như vậy, tổng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn đạt hơn 22.128 tỷ đồng, tạo nguồn lực tài chính đáng kể cho hoạt động của doanh nghiệp.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.446,43 tỷ đồng, tăng 22,87% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 7.407,1 tỷ đồng, tăng từ 5.421,72 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 46,29%, lên 5.552,37 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở hàng hóa, vật tư với 3.449,08 tỷ đồng và nguyên liệu, vật liệu với 1.577,25 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 22.679,12 tỷ đồng, giảm 9,88% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định thuê tài chính có giá trị còn lại 11.593,17 tỷ đồng, còn tài sản cố định hữu hình đạt 10.896,23 tỷ đồng.

Một khoản mục đáng chú ý khác là chi phí chờ phân bổ dài hạn đạt 12.286,33 tỷ đồng, tăng so với mức 10.084,38 tỷ đồng đầu năm. Khoản này chủ yếu bao gồm chi phí sửa chữa lớn động cơ, thân máy bay và chi phí phụ tùng máy bay, công cụ dụng cụ chờ phân bổ vào các kỳ hoạt động tiếp theo.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu dài hạn tăng mạnh 84,23%, lên 4.333,69 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán dài hạn tăng từ 650,63 tỷ đồng lên 2.614,71 tỷ đồng, liên quan đến việc đặt cọc và trả trước tiền mua máy bay.

Lỗ lũy kế còn hơn 23.263 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 6.729,67 tỷ đồng đầu năm lên 10.249,08 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Vốn góp của chủ sở hữu đạt 31.114,98 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lỗ lũy kế tiếp tục được thu hẹp. Tại ngày 30/9/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vietnam Airlines vẫn âm 23.263,94 tỷ đồng, nhưng đã cải thiện so với mức âm 26.685,83 tỷ đồng đầu năm.