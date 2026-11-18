Tỷ lệ để 2 kỳ quay có nét tương đồng nhau chỉ khoảng 0,000000422%. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố kết quả kỳ quay số mở thưởng thứ 1.425 của sản phẩm Power 6/55 diễn ra tối 17/11.

Theo đó, bộ số trúng thưởng gồm 06 - 20 - 36 - 41 - 49 - 52 và số đặc biệt 34. Kỳ quay này không ghi nhận người trúng Jackpot 1 trị giá hơn 40,9 tỷ đồng nhưng có tới 15 khách hàng trúng Jackpot 2, mỗi giải trị giá 243,3 triệu đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, 15 khách hàng trúng Jackpot 2 phân bố tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, An Giang có 3 khách hàng; Cần Thơ, Thanh Hóa, Đắk Lắk và TP.HCM mỗi địa phương có 2 khách hàng. Các địa phương Thái Nguyên, Vĩnh Long, Khánh Hòa và Phú Thọ mỗi nơi có một khách hàng trúng thưởng.

Tổng giá trị giải thưởng dành cho 15 khách hàng lên tới hơn 3,65 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả kỳ quay ngày 17/11 có nhiều điểm tương đồng với kỳ quay thứ 1.420 diễn ra ngày 5/11.

Cụ thể, bộ số trúng thưởng ngày 5/11 là 06 - 20 - 34 - 41 - 49 - 52, với số đặc biệt 36. Như vậy, hai kỳ quay có 5 trong 6 số chính giống nhau, gồm 06, 20, 41, 49 và 52.

Hai số còn lại là 34 và 36 cũng cùng xuất hiện ở cả 2 kỳ quay nhưng hoán đổi vị trí giữa nhóm số chính và số đặc biệt.

Kết quả quay số mở thưởng kỳ quay 1.420 và 1.425. Ảnh: Vietlott.

Xác suất để một kỳ quay Power 6/55 có 5 số chính trùng với một kỳ quay đã xác định, đồng thời số chính còn lại hoán đổi với số đặc biệt, chỉ khoảng 1/236,7 triệu, tương đương 0,000000422%.

Tuy nhiên, đây là xác suất lý thuyết khi so sánh 2 kỳ quay đã xác định, không phản ánh tần suất xuất hiện những kết quả tương đồng khi xét trên toàn bộ lịch sử quay số. Việc các bộ số có nhiều điểm giống nhau cũng không đồng nghĩa có sự liên hệ giữa các lần quay, bởi kết quả của mỗi kỳ được xác định độc lập.

Tỷ lệ này cũng thấp hơn rất nhiều so với xác suất để trúng giải độc đắc của chính Vietloot.

Theo thể lệ Power 6/55, người chơi trúng Jackpot 1 khi cả 6 số dự thưởng trùng với 6 số chính được quay. Xác suất trúng giải này đối với một bộ số là 1/28.989.675.

Đối với Jackpot 2, người chơi cần khớp 5 trong 6 số chính và khớp thêm số đặc biệt được quay từ 49 quả bóng còn lại. Xác suất trúng Jackpot 2 là 1/4.831.612, cao gấp khoảng 6 lần so với khả năng trúng Jackpot 1.

Theo Vietlott, các bộ số được quay ra trong mỗi kỳ quay đều là ngẫu nhiên. Trong các kỳ quay số luôn có Hội đồng Giám sát xổ số, đơn vị kiểm toán và các khách mời cùng giám sát nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Vì vậy, tại các kỳ quay khác nhau xuất hiện những bộ số trùng nhau hoàn toàn có thể xảy ra.

Một điểm khác biệt là kỳ quay ngày 5/11 không ghi nhận người trúng cả Jackpot 1 lẫn Jackpot 2. Khi đó, giá trị hai giải thưởng lần lượt ở mức hơn 42,4 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại kỳ quay ngày 17/11, dù Jackpot 1 tiếp tục không có người trúng, Jackpot 2 lại ghi nhận 15 khách hàng trúng thưởng.