Ngày 12/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027, gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc chính thức và 49 cuộc dự phòng.

Theo kế hoạch, các cuộc thanh tra tập trung vào nhiều lĩnh vực như quản lý vốn, tài sản Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và rửa tiền.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Cuộc thanh tra do Cục VI thực hiện, dự kiến triển khai trong quý III-IV/2027, thời hạn 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026.

Một khách hàng nhận giải độc đắc gần 200 tỷ đồng của Vietlott. (Ảnh: Đại Việt)

Ngoài ra, hai doanh nghiệp xổ số khác cũng nằm trong danh sách thanh tra chính thức là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Nội dung thanh tra tại hai công ty này tập trung vào việc quản lý vốn và tài sản. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2024 đến 31/12/2026, dự kiến triển khai trong quý III/2027, thời hạn 30 ngày.

Bên cạnh đó, kế hoạch thanh tra năm 2027 còn đề cập nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quản lý tài sản nhà nước.

Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nằm trong danh sách thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý III-IV/2027.

Đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống kho, nhà xưởng, cơ sở nhà, đất và tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh tại hai tổng công ty cùng một số đơn vị thành viên. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý II/2027.

Tổng công ty Đông Bắc cũng nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác than và quản lý, sử dụng vốn, tài sản. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026, dự kiến triển khai quý I/2027.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thời kỳ từ năm 2023 đến năm 2025.

Bên cạnh các doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ còn đưa vào kế hoạch thanh tra trách nhiệm của một số địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại Ninh Bình, nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm của UBND tỉnh trong phân cấp, phân quyền, vận hành chính quyền địa phương hai cấp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm thanh tra, dự kiến triển khai quý IV/2027, thời hạn 30 ngày.

Nội dung tương tự cũng được triển khai tại UBND tỉnh Hưng Yên.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật của chủ đầu tư một số dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư tại Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư, với thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra.

Theo Thanh tra Chính phủ, kế hoạch năm 2027 hướng đến chủ động phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước.

Cơ quan này yêu cầu hoạt động thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm, không gây cản trở hoạt động của đơn vị được thanh tra.