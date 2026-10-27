Theo kết quả từ Vietlott, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 969 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra chiều 26/10, hội đồng quay thưởng xác định có 1 tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 8.633.835.000 đồng.

Dãy số trúng thưởng trong kỳ quay này là 12 - 13 - 20 - 22 - 32, số đặc biệt là 04.

Vietlott tìm thấy vé trúng độc đắc hơn 8,6 tỷ đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, người trúng giải độc đắc Lotto 5/35 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế, số tiền người trúng thưởng nhận về là gần 7,8 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 8,6 tỷ đồng, tại kỳ quay số lần thứ 969, Vietlott còn xác định 8 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 89 khách hàng trúng giải ba, mỗi giải 500.000 đồng; 232 người trúng giải tư, mỗi giải 100.000 đồng; 2.757 khách hàng trúng giải năm, mỗi giải 30.000 đồng và 20.554 người trúng giải khuyến khích, mỗi giải 10.000 đồng.

Trước đó, Vietlott xác định có một khách hàng trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng tối 24/10. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng nhận về gần 180 tỷ đồng.