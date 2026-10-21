Vietlott tìm thấy chủ nhân Jackpot hơn 31,2 tỷ đồng, mục tiêu doanh thu năm vượt 10.000 tỷ

Giải thưởng Mega 6/45 đạt hơn 31,2 tỷ đồng

Kỳ quay số mở thưởng tối 21/10 của sản phẩm Mega 6/45 xác định dãy số trúng giải cao nhất gồm 04, 10, 14, 22, 25 và 44. Giải Jackpot này đã tích lũy hơn hai tuần và đạt giá trị chính xác hơn 31,2 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, người trúng thưởng sẽ thực nhận khoảng 28 tỷ đồng. Các thông tin chi tiết về khách hàng và điểm phát hành vé sẽ được công ty công bố sau quá trình rà soát hệ thống.

Kỳ quay số lần này cũng ghi nhận 63 vé trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng và hơn 1.880 vé trúng giải nhì với mức thưởng 300.000 đồng. Ngay sau khi tìm thấy chủ nhân, giá trị giải Jackpot của Mega 6/45 sẽ quay về mức khởi điểm 12 tỷ đồng. Trên thị trường hiện tại, giải Jackpot của sản phẩm Power 6/55 cũng đang tích lũy lên mức hơn 177 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 12/10, Vietlott đã trả thưởng giải Jackpot kỷ lục gần 200 tỷ đồng của sản phẩm 6/45 mở thưởng ngày 4/10 cho một khách hàng nữ tại An Giang.

Mục tiêu doanh thu doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng

Năm 2026, Vietlott lần đầu tiên đặt kế hoạch doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng tính từ thời điểm ra mắt sản phẩm đầu tiên. Chỉ tiêu kinh doanh này tương đương doanh số bình quân khoảng 30 tỷ đồng mỗi ngày, cao gấp 9 lần so với kết quả đạt được vào 10 năm trước.

Là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn, Vietlott hiện cung cấp 7 sản phẩm xổ số tự chọn. Sản phẩm Mega 6/45 đóng vai trò tiên phong khi được giới thiệu ra thị trường vào tháng 7/2016. Hoạt động kinh doanh của Vietlott hiện được triển khai phủ rộng trên toàn quốc, phát triển cùng với hệ thống các công ty xổ số kiến thiết trực thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phân bổ theo ba miền.