Theo kết quả kỳ quay ngày 21/10, bộ số trúng giải độc đắc Mega 6/45 là 04-10-14-22-25-44. Giải thưởng trị giá hơn 31,2 tỷ đồng đã được tích lũy trong hơn 2 tuần.

Hiện Vietlott chưa công bố danh tính khách hàng trúng thưởng và địa điểm phát hành tấm vé may mắn.

Vietlott tìm thấy chủ nhân giải độc đắc hơn 31 tỷ đồng (ẢNh minh họa).

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ trúng thưởng xổ số vượt 10 triệu đồng mỗi lần nhận thưởng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% trên phần giá trị vượt mức miễn thuế. Với giải thưởng hơn 31,2 tỷ đồng, số tiền thuế dự kiến khoảng 3,12 tỷ đồng, đưa số tiền thực nhận của người trúng xuống còn khoảng 28,1 tỷ đồng.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xổ số điện toán.

Năm ngoái, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 9.686 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 26,5 tỷ đồng mỗi ngày. Trong năm, Vietlott ghi nhận 32 triệu lượt trúng thưởng, với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, tương ứng doanh số bình quân khoảng 30 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo cơ chế phân phối doanh thu hiện hành, Vietlott trích 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi tính toán các khoản chi phí, doanh nghiệp dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 440 tỷ đồng.