Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.426 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 19/11, hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 42.887.095.500 đồng (gần 43 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 2 tấm vé cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 3.212.842.500 đồng (hơn 3,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.426 của loại hình xổ số Power 6/55 là 03 - 13 - 21 - 23 - 38 - 43 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 16.

Vietlott tìm thấy 2 tấm vé cùng trúng giải Jackpot 2 hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế thu nhập cá nhân khi lĩnh tiền. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải Jackpot 2 nhận về hơn 1,4 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.426 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào cùng ngày, ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng nói trên, Vietlott còn tìm thấy 22 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.216 vé trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.984 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Trước đó, vào tối 17/11 Vietlott xác nhận đã có 15 khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 kỳ quay 1.425 với giá trị giải thưởng là 243.376.917 đồng/người.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot 2 sẽ có 5 cặp số thường và 1 cặp số đặc biệt trùng với kết quả giải thưởng. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 có các cặp số như sau: 06-20-36-41-49-52 | 34.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 6 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 735 giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 16.090 giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.