Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 1 trị giá gần 200 tỷ đồng

Theo đó, kết quả kỳ quay số mở thưởng Power 6/55 lần thứ 1.415 có bộ số gồm 06-07-18-41-44-50 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 53.

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55 ngày 24-10 của Vietlott. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài giải độc đắc Jackpot 1, kỳ quay này còn ghi nhận 24 vé trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 1.818 vé trúng giải nhì, mỗi giải 500.000 đồng và 43.703 vé trúng giải ba, mỗi giải 50.000 đồng. Trong khi đó, Jackpot 2 trị giá hơn 4,2 tỷ đồng vẫn chưa tìm được người trúng thưởng.

Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 20 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là gần 180 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4-10, 1 khách hàng nữ ở An Giang cũng trúng Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 với giá trị hơn 199,5 tỷ đồng. Theo thông tin từ Vietlott, người trúng thưởng đã nhận hơn 179,6 tỷ đồng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Đây là giải Jackpot có giá trị kỷ lục của Mega 6/45 kể từ khi sản phẩm được triển khai tại Việt Nam.

Việc liên tiếp xuất hiện những giải thưởng hàng trăm tỷ đồng cho thấy sức hút của xổ số tự chọn Vietlott.