Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.429 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (26/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 51.820.878.000đồng (hơn 51,8 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.992.642.500 đồng (gần 4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.429 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra hôm nay là 14 - 18 - 24 - 28 - 34 - 55 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 32.

Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc gần 4 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 14 - 18 - 24 - 28 - 34 - 55. Trong khi đó, tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 32.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là gần 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.429 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 12 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 764 tấm vé trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 16.978 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.