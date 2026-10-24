Vietlott 'nổ' giải xổ số độc đắc gần 200 tỷ đồng

Giải độc đắc Vietlott Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đã có chủ nhân. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 24/10.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50.

Bên cạnh khách hàng trúng độc đắc, Vietlott còn tìm ra 24 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.818 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 43.703 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 92 tỷ đồng.

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận gần 180 tỷ đồng.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.