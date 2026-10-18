Vietlott lại tìm thấy tấm vé trúng độc đắc gần 6,5 tỷ đồng chiều nay

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 953 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay (18/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 6.496.142.500 đồng (gần 6,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 953 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 03 - 05 - 08 - 14 - 17 và số đặc biệt là 02.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 6,5 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 5,85 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc trị giá gần 6,5 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 953 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay, Vietlott còn tìm được 6 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 94 khách hàng trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 199 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 2.184 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 13.255 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng mỗi giải.

Gần đây, Vietlott liên tiếp tìm thấy vé trúng độc đắc ở sản phẩm xổ số tự chọn Lotto 5/35.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 949 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào chiều 16/10, hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc trị giá hơn 6,1 tỷ đồng. Tấm vé này được bán ra tại TPHCM.

Cách đó 1 kỳ quay, tại kỳ quay lần thứ 948 của sản phẩm xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào đêm 15/10, Vietlott cũng tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc trị giá hơn 25,6 tỷ đồng. Khách hàng mua tấm vé may mắn này sống tại thành phố Bắc Ninh.