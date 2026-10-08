Vietlott lại tìm thấy khách hàng trúng độc đắc tiền tỷ

Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.408 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (8/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 129.672.825.150 đồng (gần 130 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.800.633.150 đồng (hơn 3,8 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.408 của loại hình xổ số Power 6/55 là 01 - 07 - 12 - 27 - 31 - 52 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 06.

Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc hơn 3,8 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 01 - 07 - 12 - 27 - 31 - 52. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 06.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 3,4 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,8 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.408 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 25 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.614 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 34.621 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Cách đây 2 hôm, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.407 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 6/10, Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4,8 tỷ đồng. Khách hàng trúng giải Jackpot 2 này sống tại tỉnh Đắk Lắk.