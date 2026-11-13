Vietlott lại tìm được tấm vé trúng độc đắc gần 20 tỷ vào tối nay

Vietlott thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.588 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay (13/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 19.775.734.000 đồng (gần 20 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.588 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 01 - 07 - 15 - 19 - 31 - 33.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc gần 20 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 17,8 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.588 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá gần 20 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 32 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.121 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 20.143 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Gần đây, Vietlott liên tiếp tìm được những tấm vé trúng giải độc đắc ở các loại hình xổ số.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.004 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào đêm qua (12/11), Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá hơn 25,9 tỷ đồng. Tấm vé này được bán ra ở tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối qua, hội đồng quay thưởng của Vietlott cũng tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sống tại thành phố Đà Nẵng.