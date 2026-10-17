Vietkids Junior Fashion Week 2026: Hàng trăm 'mẫu nhí' Thanh Hóa trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp

Đây là sự kiện thường niên của Hệ thống Giáo dục Vietkids, gắn với hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non.

Trong đêm chung kết Vietkids Junior Fashion Week 2026, từng “mẫu nhí” lần lượt bước ra sàn runway với váy dạ hội, áo dài cách tân, đôi cánh thiên thần trắng. Trang phục do phụ huynh tự chuẩn bị, phần trình diễn nào cũng được khán phòng vỗ tay.

Dù mới ở độ tuổi mầm non, các bé vẫn đi đúng nhịp nhạc, đúng vị trí và tạo dáng khá gọn.

Sàn diễn nhí có NSND, hoa hậu ngồi ghế giám khảo

Chương trình có sự tham gia của các NSND Quốc Anh, Minh Hằng, Minh Thu, Thanh Hoa; các NSƯT Kim Xuyến, Phú Kiên, An Chinh, Hồng Liên; nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng, danh ca Hồ Quang 8, ca sĩ Hồng Quyên cùng các ca sĩ Đình Tùng, Huy Hoàng, Dương Thành Đạt, Hoàng Anh Nhân và Lê Thị Dần - Quán quân Thách thức danh hài.

Ban giám khảo gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Hoàng Thùy, nghệ nhân Dương Bảo Quang và bà Hồ Thị Yến - Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Vietkids. Đêm diễn cũng có đông đảo nhà báo, đạo diễn và ê-kíp truyền thông tham dự.

Giáo dục thẩm mỹ qua từng mùa diễn

Năm 2023, chương trình mang chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu”, tổ chức phi lợi nhuận nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, như lời tri ân của các bé gửi tới bà và mẹ. Sự kiện khi đó có Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, nhà thiết kế Hoàng Hải, người mẫu La Hằng, danh hài Hiệp Vịt, Lê Thị Dần cùng hàng trăm mẫu nhí.

Năm 2025, đêm chung kết “VietKids Junior Fashion 2025” có 195 thí sinh nhí vượt qua các vòng sơ khảo. Ban giám khảo gồm á hậu Hà Thu, người mẫu Hạ Vy, nhà báo Việt Hoàng và MC Thảo Vân. Tại sự kiện năm đó, bà Hoa Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống - chia sẻ: “Giáo dục thẩm mỹ không nằm ở sự lộng lẫy mà ở việc nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách và tình yêu cái đẹp cho trẻ em.”

Vietkids là hệ thống mầm non quy mô lớn tại Thanh Hóa, do Công ty Thành Nam quản lý. Những năm qua, hệ thống đã nhận nhiều bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành. Ngoài tuần lễ thời trang thường niên, nhà trường còn tổ chức nhiều sân chơi trong năm học như thi ca hát, MC nhí, tiếng Anh, biểu diễn kịch và chương trình Tết Đoàn Viên, giúp trẻ làm quen với nghệ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.

Chia sẻ tại đêm chung kết năm nay, bà Hoa Nguyễn cho biết điều bà vui nhất là được thấy các con tự tin, trưởng thành trên sân khấu. “Với chúng tôi, một ngôi trường tốt không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giáo dục chất lượng mà còn phải là nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương, được phát triển tài năng, giỏi ngoại ngữ, tự tin trong giao tiếp và có nền tảng vững chắc cho tương lai”, bà nói.

Theo bà, sự đồng hành của phụ huynh, những người dành hàng tuần cùng con chuẩn bị từng bộ trang phục, là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới và tổ chức thêm nhiều chương trình.

Một số hình ảnh tại đêm chung kết Tuần lễ Thời trang Vietkids 2026, nơi các mẫu nhí tự tin trình diễn, giao lưu cùng nghệ sĩ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu:

Hai mẫu nhí trong trang phục cách điệu với sắc xanh và đỏ nổi bật, thể hiện phong cách cá tính, hiện đại trên sân khấu thời trang thiếu nhi.

Mẫu nhí mang số báo danh 68 trong bộ váy xanh nhiều tầng, đội vương miện vàng, tự tin sải bước trên sàn catwalk với thần thái hồn nhiên, đáng yêu.

Mẫu nhí mang số báo danh 152 trình diễn trong bộ váy công chúa hồng tím bồng bềnh, điểm xuyết những cánh hoa và họa tiết lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu.

Mẫu nhí trong bộ váy công chúa vàng rực rỡ, kết hợp chân váy ren trắng và vương miện nhỏ, duyên dáng tạo dáng trên sàn diễn với vẻ hồn nhiên, đáng yêu.

Mẫu nhí tự tin sải bước trong trang phục đen cá tính, kết hợp phụ kiện ánh kim và sắc hồng nổi bật, mang đến phong cách thời trang hiện đại, khỏe khoắn.

Mẫu nhí trong thiết kế vàng ánh kim với những chi tiết tạo hình ấn tượng, tự tin thể hiện phong thái trên sàn diễn VIETKIDS Junior Fashion Week.

Mẫu nhí trong thiết kế xanh lam lấy cảm hứng từ những họa tiết mây trời, kết hợp áo choàng dài tạo điểm nhấn nổi bật khi trình diễn tại VIETKIDS Junior Fashion Week.

Mẫu nhí trong thiết kế dạ hội phong cách hoàng gia, kết hợp sắc trắng kem, đỏ và xanh đậm cùng vương miện đính đá, tạo điểm nhấn nổi bật trên sàn diễn VIETKIDS Junior Fashion Week.

Mẫu nhí gây ấn tượng với phong cách thời trang vị lai mạnh mẽ, bộ trang phục đen ánh xanh neon kết hợp cấu trúc góc cạnh và phụ kiện độc đáo. Thần thái tự tin cùng những bước catwalk cá tính tạo nên dấu ấn nổi bật trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week.

Mẫu nhí số báo danh 71 gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính, kết hợp mũ rộng vành màu đen, áo ánh bạc và trang phục đen bóng hiện đại. Diện mạo mạnh mẽ cùng những bước catwalk tự tin mang đến nét cuốn hút riêng trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week.

Mẫu nhí số báo danh 43 nổi bật trong trang phục truyền thống cách điệu sắc hồng rực rỡ, kết hợp quần lụa vàng và chiếc nón rộng vành họa tiết hoa tinh tế. Chuỗi ngọc trai dài tạo điểm nhấn duyên dáng, mang đến vẻ đẹp giao thoa giữa nét văn hóa truyền thống và tinh thần thời trang hiện đại trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week.

Mẫu nhí số báo danh 91 nổi bật với thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ vũ trụ, kết hợp sắc xanh huyền bí, họa tiết các vì sao và áo choàng lông vũ xanh đậm. Chiếc vương miện ngôi sao độc đáo tạo điểm nhấn ấn tượng, mang đến hình ảnh vừa cá tính, vừa huyền ảo trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week.

Phong cách thời trang cá tính, hiện đại với trang phục lông xám phối đen, phụ kiện độc đáo và thần thái tự tin trên sàn diễn.

Phong cách thời trang hiện đại với sắc đỏ nổi bật kết hợp chất liệu ánh bạc, thiết kế tua rua độc đáo, tạo nên diện mạo cá tính và ấn tượng trên sàn diễn.

Thiết kế dạ hội xanh băng lấp lánh kết hợp đôi cánh thiên thần mềm mại, tạo vẻ đẹp tựa nàng tiên bước ra từ thế giới cổ tích. Thần thái tự tin cùng những bước catwalk duyên dáng làm nổi bật nét đáng yêu và cuốn hút trên sàn diễn.

Bộ trang phục xanh lá nổi bật với thiết kế cầu vai góc cạnh, họa tiết hoa rực rỡ và những dải tua rua lấp lánh. Kết hợp kính mắt hiện đại, mẫu nhí mang đến phong cách thời trang phá cách, năng động và đầy cá tính trên sàn diễn.

Sải bước tự tin trong thiết kế váy đỏ lấp lánh kết hợp đôi cánh lông vũ đỏ rực, mẫu nhí nổi bật với phong cách mạnh mẽ, cuốn hút, mang đến màn trình diễn ấn tượng tại Chung kết Vietkids Junior Fashion Week.

Người mẫu nhí tự tin trình diễn trang phục thiên thần màu trắng với thiết kế cánh lông vũ cầu kỳ, tạo điểm nhấn nổi bật trên sàn diễn Chung kết Vietkids Junior Fashion Week.

Mẫu nhí số báo danh 68 duyên dáng trình diễn thiết kế đầm dạ hội xanh thiên thanh bồng bềnh, kết hợp vương miện vàng nổi bật tại Chung kết Vietkids Junior Fashion Week.