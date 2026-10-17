Vietkids Junior Fashion Week 2026: Hàng trăm 'mẫu nhí' Thanh Hóa trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp
Tuần lễ Thời trang Vietkids 2026 vừa khép lại tại Thanh Hóa với hàng trăm “người mẫu nhí”, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và hoa hậu.
Đây là sự kiện thường niên của Hệ thống Giáo dục Vietkids, gắn với hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non.
Trong đêm chung kết Vietkids Junior Fashion Week 2026, từng “mẫu nhí” lần lượt bước ra sàn runway với váy dạ hội, áo dài cách tân, đôi cánh thiên thần trắng. Trang phục do phụ huynh tự chuẩn bị, phần trình diễn nào cũng được khán phòng vỗ tay.
Dù mới ở độ tuổi mầm non, các bé vẫn đi đúng nhịp nhạc, đúng vị trí và tạo dáng khá gọn.
Sàn diễn nhí có NSND, hoa hậu ngồi ghế giám khảo
Chương trình có sự tham gia của các NSND Quốc Anh, Minh Hằng, Minh Thu, Thanh Hoa; các NSƯT Kim Xuyến, Phú Kiên, An Chinh, Hồng Liên; nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng, danh ca Hồ Quang 8, ca sĩ Hồng Quyên cùng các ca sĩ Đình Tùng, Huy Hoàng, Dương Thành Đạt, Hoàng Anh Nhân và Lê Thị Dần - Quán quân Thách thức danh hài.
Ban giám khảo gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Hoàng Thùy, nghệ nhân Dương Bảo Quang và bà Hồ Thị Yến - Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Vietkids. Đêm diễn cũng có đông đảo nhà báo, đạo diễn và ê-kíp truyền thông tham dự.
Giáo dục thẩm mỹ qua từng mùa diễn
Năm 2023, chương trình mang chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu”, tổ chức phi lợi nhuận nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, như lời tri ân của các bé gửi tới bà và mẹ. Sự kiện khi đó có Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, nhà thiết kế Hoàng Hải, người mẫu La Hằng, danh hài Hiệp Vịt, Lê Thị Dần cùng hàng trăm mẫu nhí.
Năm 2025, đêm chung kết “VietKids Junior Fashion 2025” có 195 thí sinh nhí vượt qua các vòng sơ khảo. Ban giám khảo gồm á hậu Hà Thu, người mẫu Hạ Vy, nhà báo Việt Hoàng và MC Thảo Vân. Tại sự kiện năm đó, bà Hoa Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống - chia sẻ: “Giáo dục thẩm mỹ không nằm ở sự lộng lẫy mà ở việc nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách và tình yêu cái đẹp cho trẻ em.”
Vietkids là hệ thống mầm non quy mô lớn tại Thanh Hóa, do Công ty Thành Nam quản lý. Những năm qua, hệ thống đã nhận nhiều bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành. Ngoài tuần lễ thời trang thường niên, nhà trường còn tổ chức nhiều sân chơi trong năm học như thi ca hát, MC nhí, tiếng Anh, biểu diễn kịch và chương trình Tết Đoàn Viên, giúp trẻ làm quen với nghệ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.
Chia sẻ tại đêm chung kết năm nay, bà Hoa Nguyễn cho biết điều bà vui nhất là được thấy các con tự tin, trưởng thành trên sân khấu. “Với chúng tôi, một ngôi trường tốt không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giáo dục chất lượng mà còn phải là nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương, được phát triển tài năng, giỏi ngoại ngữ, tự tin trong giao tiếp và có nền tảng vững chắc cho tương lai”, bà nói.
Theo bà, sự đồng hành của phụ huynh, những người dành hàng tuần cùng con chuẩn bị từng bộ trang phục, là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới và tổ chức thêm nhiều chương trình.
Một số hình ảnh tại đêm chung kết Tuần lễ Thời trang Vietkids 2026, nơi các mẫu nhí tự tin trình diễn, giao lưu cùng nghệ sĩ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu:
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vietkids-junior-fashion-week-2026-hang-tram-mau-nhi-thanh-hoa-trinh-dien-tren-san-khau-chuyen-nghiep-54090.html