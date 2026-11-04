Vietjet sẽ khai thác đường bay Đà Nẵng - Osaka và Jakarta vào giữa tháng 12

Kết nối hàng không thuận tiện hơn sẽ tạo điều kiện để du khách Nhật Bản, Indonesia dễ dàng trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng của Đà Nẵng, từ nghỉ dưỡng biển, văn hóa - di sản, ẩm thực đến golf, vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Việc tiếp tục tăng cường các đường bay trực tiếp đến các nước tạo nền tảng thuận lợi để Đà Nẵng triển khai các hoạt động xúc tiến thị trường, quảng bá điểm đến và phát triển sản phẩm phù hợp, hướng đến khai thác hiệu quả hơn các thị trường này trong mùa cao điểm cuối năm 2026 và năm 2027, đồng thời thúc đẩy trao đổi khách và hợp tác du lịch giữa Đà Nẵng với Nhật Bản và Indonesia

Vietjet sẽ khai thác đường bay Đà Nẵng - Osaka (Nhật Bản) và Đà Nẵng - Jakarta (Indonesia) vào giữa tháng 12/2026.

Trong giai đoạn 2022-2026, Đà Nẵng và Vietjet đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp trong phát triển đường bay, xúc tiến quảng bá du lịch và kết nối thị trường. Đáng chú ý, Vietjet đã tiên phong khai thác các đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng với thị trường Ấn Độ, đồng thời phối hợp tổ chức các chuyến bay thuê chuyến từ Nga và một số thị trường thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Những hoạt động này góp phần đa dạng hóa nguồn khách, mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường tiềm năng và hỗ trợ ngành du lịch Đà Nẵng phục hồi, tăng trưởng.

Vietjet là một trong những hãng hàng không tích cực khai thác và mở rộng mạng lưới kết nối đến Đà Nẵng, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận điểm đến từ các thị trường trong nước và quốc tế. Việc tiếp tục mở rộng mạng lưới đường hàng không kết nối Đà Nẵng với các thị trường quốc tế trong thời gian đến là cơ sở thuận lợi để hai bên phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá phù hợp, gắn việc phát triển đường bay với nhu cầu và tiềm năng của từng thị trường.

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản được diễn ra hàng năm tại Hội An luôn thu hút khách du lịch

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 tạo cơ sở để TP. Đà Nẵng và Vietjet tiếp tục phát huy thế mạnh, triển khai các hoạt động kết nối hàng không gắn với xúc tiến, quảng bá du lịch, góp phần mở rộng thị trường khách và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, thành phố mong muốn Vietjet tiếp tục phát huy thế mạnh, nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường bay đến Đà Nẵng, nhất là từ các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Úc và các thị trường quốc tế khác; qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian và tiềm năng được mở rộng, đồng thời được Bộ Chính trị xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch của Việt Nam đến năm 2030 theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026. Định hướng này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực kết nối, sức cạnh tranh và chất lượng điểm đến. Trong đó, hàng không giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ kết nối du khách mà còn mở rộng cơ hội giao thương, đầu tư và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới.