Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc)

Chuyến bay VJ1942 hạ cánh tại Đài Nam sáng 25-10. Ảnh: VJ

Chuyến bay đầu tiên VJ1942 từ Hà Nội đã hạ cánh tại Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng 25-10. Cùng ngày, chuyến bay VJ1943 cất cánh từ Đài Nam đi Hà Nội, đánh dấu việc chính thức đưa đường bay mới vào khai thác.

Vietjet hiện là hãng hàng không Việt Nam duy nhất khai thác các chuyến bay thường lệ đến Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc).

Đường bay mới khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, giúp hành khách thuận tiện di chuyển giữa hai thành phố với thời gian bay chỉ khoảng 2 đến 3 giờ.

Thông qua mạng bay không ngừng mở rộng của Vietjet, hành khách từ Đài Nam cũng có thể kết nối thuận tiện đến các điểm đến trên khắp Việt Nam, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á, Australia và châu Âu.

Nghi thức khai trương đường bay. Ảnh: VJ

Kể từ chuyến bay đầu tiên đến Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2014, Vietjet đã vận chuyển 5 triệu lượt hành khách trên hơn 38.000 chuyến bay giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Hiện tại, Vietjet kết nối Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, tổng cộng 8 đường bay thẳng.

Việc đưa đường bay Hà Nội – Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) vào khai thác tiếp tục khẳng định nỗ lực mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, tăng cường khả năng kết nối điểm đến và đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách.