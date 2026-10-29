Vietjet dự kiến khai thác đường bay Hà Nội - Cà Mau từ ngày 29.11, góp phần phát triển du lịch

Ngày 29.10, UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Công ty cổ phần Hàng không Vietjet xung quanh kế hoạch khai thác đường bay Hà Nội - Cà Mau và ngược lại.

UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Công ty cổ phần Hàng không Vietjet vào ngày 29.10

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Tổng giám đốc Vietjet cho biết, đơn vị phối hợp với Cảng hàng không Cà Mau, cùng các ngành chức năng triển khai đường bay Hà Nội - Cà Mau và ngược lại, với tần suất khai thác mỗi tuần 3 chuyến.

Theo dự định chuyến bay sẽ thực hiện vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6; loại tàu bay A320, A321 vận chuyển khoảng 180 - 186 hành khách mỗi chuyến. Qua đó, vừa góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vừa tăng cường kết nối, giao thương, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy ngành du lịch phát triển

Đại diện lãnh đạo Vietjet thông tin về kế hoạch đường bay Hà Nội - Cà Mau và ngược lại

Vietjet mong muốn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh trong quá trình triển khai. Đồng thời, mong được hỗ trợ truyền thông, quảng bá đường bay rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp; khuyến khích các đơn vị du lịch xây dựng tour, tuyến gắn với đường bay hai chiều Hà Nội - Cà Mau.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ tổ bay, các điều kiện cần thiết trong quá trình khai thác và xem xét chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đối với định hướng phát triển lâu dài, Vietjet mong muốn mở rộng kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước; đồng thời hướng đến khai thác thêm đường bay quốc tế khi địa phương xây dựng các điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách nước ngoài.

Cà Mau đang đầu tư đẩy mạnh phát triển du lịch

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Lý Vỹ Triều Dương cho biết, địa phương sẵn sàng hỗ trợ truyền thông cho đường bay thông qua mạng lưới đã ký kết. Bên cạnh đó, với lợi thế đang xây dựng 2 khu du lịch quốc gia, cùng mối liên kết với hơn 100 công ty lữ hành trên toàn quốc… Cà Mau có đủ cơ sở để phối hợp khai thác tốt nguồn khách cho hãng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cơ bản đồng tình với các đề xuất của Vietjet; đồng thời giao các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Vietjet trong công tác bảo đảm an toàn bay.

Tỉnh sẽ xem xét thực tế để nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp, chia sẻ khó khăn với hãng trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Ông Nguyễn Minh Luân cho rằng, đường bay Cà Mau - Hà Nội và ngược lại không đơn thuần giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn lên của địa phương.

Do đó, Cà Mau kỳ vọng từ nền tảng tuyến bay này, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để mở thêm các đường bay kết nối Cà Mau với nhiều tỉnh, thành khác.

Phía UBND tỉnh Cà Mau sẽ chủ động thông tin với các cơ quan báo chí, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về đường bay, đặc biệt là chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 29.11.2026.

Cảng hàng không Cà Mau

Trước đó, vào ngày 19.8.2025, sân bay Cà Mau được triển khai nâng cấp với tổng vốn khoảng 2.400 tỉ đồng. Trong thời gian thi công, sân bay Cà Mau đóng cửa 12 tháng, từ ngày 1.11.2025 - 31.10.2026. Đến nay, việc nâng cấp cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1.11.2026.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, sân bay Cà Mau đạt cấp quy mô 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng các dòng máy bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương.