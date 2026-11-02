Vietjet báo lãi 9 tháng hơn 1.700 tỷ đồng, doanh thu tăng trưởng 41%

Ảnh minh họa: Vietjet

CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 22.849 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ quý 3 tăng 40% YoY, lên 20.812 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 3%, còn 2.037 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 12% trong quý 3/2025 xuống còn gần 9%.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động vận chuyển hành khách nội địa của Vietjet đạt 3.732 tỷ đồng, giảm 5% YoY; doanh thu vận chuyển hành khách quốc tế đạt 3.881 tỷ đồng, giảm 14%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu từ hoạt động thu xếp, chuyển quyền sở hữu và thương mại máy bay, động cơ đạt 4.356 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Vietjet đạt gần 464 tỷ đồng, tăng 27% YoY. Chi phí tài chính tăng 6% lên 1.267 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 15%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm 5% so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 599 tỷ đồng và 226 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của Vietjet đạt 410 tỷ đồng, tăng 3% YoY. Sau khi trừ thuế phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 348 tỷ đồng, tăng 9% YoY.

Thông tin về tình hình kinh doanh trong quý 3/2026, Vietjet cho biết hoạt động vận tải hàng không tiếp tục chịu tác động từ những biến động địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao.

Theo doanh nghiệp, Vietjet duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ mở rộng mạng bay, gia tăng sản lượng vận chuyển và triển khai các giải pháp thương mại, tài chính. Hãng cũng thực hiện các giao dịch bán và thuê lại tàu bay, động cơ nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần đạt 74.385 tỷ đồng, tăng 41% YoY. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.972,5 tỷ đồng, giảm 4% YoY. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn tăng 7%, đạt 1.721 tỷ đồng, so với mức 1.614 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Vietjet đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 86.774 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.421 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 86% kế hoạch doanh thu và 81,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tăng lên gần 153.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vietjet đạt 152.790 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 53%, từ 10.987 tỷ đồng xuống còn 5.210 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 35,2% so với đầu năm, lên 42.888 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 22.575 tỷ đồng, tăng gần 65%. Hàng tồn kho đạt 2.560 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Tài sản cố định của Vietjet đạt 33.668 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 60%, lên 22.220 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản xây dựng cơ bản dở dang bao gồm 18.101 tỷ đồng đầu tư tàu bay và các chi phí liên quan, 3.127 tỷ đồng chi phí kiểm tra và sửa chữa lớn. Chi phí tại dự án Trung tâm bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 thuộc Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt 889 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 19 tỷ đồng đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Vietjet tại ngày 30/9/2026 đạt 126.210 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn đạt 27.949 tỷ đồng, tăng 9%; vay dài hạn đạt 42.594 tỷ đồng, tăng 7%. Vốn chủ sở hữu của hãng đạt 26.580 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Về hoạt động khai thác, trong quý 3/2026, Vietjet vận chuyển gần 7,3 triệu lượt hành khách trên khoảng 39.000 chuyến bay, tăng lần lượt 3,3% và 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 9,5%.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietjet vận chuyển hơn 20,7 triệu lượt hành khách trên 111.700 chuyến bay. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt hơn 58.000 tấn.

Trong giai đoạn này, Vietjet khai thác 223 đường bay, gồm 47 đường bay nội địa và 176 đường bay quốc tế. Hãng cũng mở thêm các đường bay kết nối Hà Nội với Almaty (Kazakhstan), Prague (Cộng hòa Séc) và đường bay Almaty - Prague.