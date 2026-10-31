VietinBank vượt Vietcombank, vươn lên dẫn đầu lợi nhuận quý III/2026

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) công bố báo cáo kết quả kinh doanh với điểm nhấn trong quý III khi lợi nhuận trước thuế tăng 29% đạt 13.689 tỷ đồng và vượt qua Vietcombank để vươn lên vị trí quán quân lợi nhuận quý.

Trong quý, phần lớn các mảng kinh doanh chính đều ghi nhận tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần mang về hơn 21.800 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ tăng gần 57% mang về 2.487 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 114% với 1.170 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ 34 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần giảm một nửa, chỉ mang về 54 tỷ đồng trong quý III.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng nhờ đó tăng 27,4% trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng chưa đến 20%, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 30% trong quý III. Mặc dù trong kỳ ngân hàng cũng tăng chi phí dự phòng gần 33% nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận tăng trưởng 29% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VietinBank lãi trước thuế 39.557 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ, bám sát nút với Vietcombank (lãi trước thuế 40.440 tỷ đồng) và giữ vị trí á quân lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 2,95 triệu tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 2,14 triệu tỷ đồng, tăng 7,5%. Số dư tiền gửi khách hàng của VietinBank tăng 8,4% đạt 1,94 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tính đến cuối tháng 9, tổng số dư nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) của ngân hàng ở mức 25.781 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay khách hàng ở mức 2,89%, tăng so với cuối năm trước.

Do ngân hàng tăng trích lập dự phòng gần 19% nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng nhích nhẹ lên 160%.

Nguồn: BCTC VietinBank, WiData.

Trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5 - 10% so với năm trước, dư nợ tín dụng tăng trưởng theo mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng tín dụng. Cùng với đó, ngân hàng dự kiến giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%. Ngân hàng chưa công bố con số kế hoạch lợi nhuận cụ thể trong năm 2026.