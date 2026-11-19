Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trong tháng 9, VietinBank Tower đã chính thức thuộc quyền tiếp nhận của Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời – doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sun Group. Đại diện đơn vị này cho biết đang rà soát hồ sơ thiết kế, xây dựng phương án cải tạo đối với phần công trình còn dang dở.

Tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội), VietinBank Tower có diện tích gần 30.000m², được khởi công từ ngày 20/10/2010. Theo quy hoạch ban đầu, tổ hợp gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối với nhau bằng khối đế 7 tầng.

Phối cảnh dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra, Hà Nội).

Trong đó, tòa tháp 68 tầng được định hướng làm trụ sở chính của VietinBank, còn tòa tháp 48 tầng dự kiến tích hợp khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê cùng các chức năng thương mại. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Theo thông tin từ Chứng khoán Vietcap, thương vụ chuyển nhượng dự án đã hoàn tất và các khoản hạch toán liên quan, bao gồm lợi nhuận từ giao dịch, được ghi nhận trong báo cáo tài chính của VietinBank tại ngày 30/9. Ngân hàng không công bố cụ thể doanh thu, chi phí cũng như mức đóng góp ròng của thương vụ vào lợi nhuận quý III do yêu cầu bảo mật thông tin.

Trước đó, vào tháng 7/2025, VietinBank thông báo khởi động lại kế hoạch chuyển nhượng dự án. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 10.267 tỷ đồng nhưng bị đình trệ trong thời gian dài do ngân hàng gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank, từng cho biết ngân hàng đang phối hợp với đối tác để nỗ lực hoàn tất thương vụ trong nửa đầu năm nay. Khi đó, hai bên đã tiến gần đến những bước pháp lý cuối cùng.

Về nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng, lãnh đạo VietinBank cho biết mức giá sẽ do hai bên thống nhất và thể hiện chính thức trong hợp đồng, trên cơ sở giá thị trường, đồng thời không thấp hơn giá trị thẩm định và giá trị đầu tư của ngân hàng nhằm bảo đảm tối đa quyền, lợi ích của VietinBank.