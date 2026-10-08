VietinBank tìm nhà cung cấp nhân sự công nghệ phục vụ chuyển đổi số

Khách hàng giao dịch tại VietinBank. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo kế hoạch tổ chức gói mua sắm “Dịch vụ thuê nhân sự công nghệ thông tin để hỗ trợ triển khai các yêu cầu nghiệp vụ và các sáng kiến Chuyển đổi số - Đợt 9/2026”, sử dụng nguồn vốn chi phí của ngân hàng.

Theo thông báo, VietinBank mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ tham gia gói mua sắm. Đây là một trong các hoạt động nhằm bổ sung nguồn lực công nghệ thông tin, phục vụ việc triển khai các yêu cầu nghiệp vụ và sáng kiến chuyển đổi số tại ngân hàng.

VietinBank cho biết hồ sơ yêu cầu được cung cấp miễn phí cho các đơn vị có nhu cầu tham gia. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu bắt đầu từ 8h30 ngày 7/10/2026 đến trước 16h30 ngày 14/10/2026, trong giờ hành chính.

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ đề xuất là Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 55 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất cũng được thực hiện từ 8h30 ngày 7/10/2026 đến trước 16h30 ngày 14/10/2026.

VietinBank lưu ý khi đến nhận hồ sơ yêu cầu và giao hồ sơ đề xuất, đại diện nhà cung cấp cần mang theo giấy giới thiệu và căn cước công dân theo quy định.

Sau thời hạn tiếp nhận, VietinBank sẽ tổ chức tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định, đồng thời thông báo cho nhà cung cấp được lựa chọn để thực hiện gói mua sắm.

Với việc triển khai gói thuê nhân sự công nghệ thông tin, VietinBank hướng tới việc bổ sung nguồn lực chuyên môn để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và hỗ trợ thực hiện các sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.