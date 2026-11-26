Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo tiếp nhận tài liệu triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG).

Theo phương án công bố, VietinBank dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động theo mệnh giá đạt 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm.

VietinBank muốn huy động thêm 4.000 tỷ đồng, toàn bộ dành cho vay bất động sản.

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,75%/năm. Trong trường hợp VietinBank không thực hiện mua lại trái phiếu vào năm cuối cùng, biên độ lãi suất sẽ được điều chỉnh lên 5,25%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký và tiền mua trái phiếu dự kiến kéo dài từ ngày 16/12/2026 đến 12/01/2027.

Điểm đáng chú ý trong đợt phát hành lần này là toàn bộ 4.000 tỷ đồng dự kiến huy động sẽ được VietinBank sử dụng cho hoạt động cho vay bất động sản. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Đây là đợt phát hành thứ hai trong kế hoạch huy động vốn thông qua trái phiếu ra công chúng của ngân hàng. Trước đó, tại đợt chào bán đầu tiên, VietinBank đã phát hành thành công 120 triệu trái phiếu, thu về 12.000 tỷ đồng.

Trong số tiền huy động ở đợt đầu, ngân hàng dự kiến phân bổ 4.000 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho các khoản đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Như vậy, nếu hoàn tất đợt phát hành thứ hai theo kế hoạch, tổng giá trị trái phiếu VietinBank huy động qua hai đợt sẽ đạt 16.000 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn dành cho hoạt động cho vay bất động sản dự kiến lên tới 8.000 tỷ đồng, chiếm 50% tổng số tiền huy động.

Việc dành toàn bộ nguồn vốn từ đợt phát hành thứ hai cho vay bất động sản cho thấy lĩnh vực này tiếp tục là một trong những địa chỉ phân bổ vốn đáng chú ý của VietinBank. Tuy nhiên, phương án công bố chưa nêu cụ thể danh mục khoản vay, đối tượng khách hàng hay phân khúc bất động sản dự kiến được cấp vốn.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 39.560 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay được kiểm soát ở mức 1,2%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,4%.