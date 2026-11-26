Ảnh minh họa: CTG.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2, thông tin được công bố trên HoSE ngày 26/11.

Theo phương án phát hành, ngân hàng sẽ chào bán 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động tính theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 6 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định hiện hành.

Lãi suất trái phiếu được áp dụng theo hình thức thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,75%/năm. Trường hợp VietinBank không thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền, lãi suất trong năm cuối cùng sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 5,25%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua từ ngày 16/12/2026 đến ngày 12/1/2027. Số lượng đăng ký tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, 4.000 tỷ đồng huy động từ đợt 2 sẽ được phân bổ toàn bộ cho hoạt động cho vay lĩnh vực bất động sản. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý 4/2026 – quý 4/2027.

Trước đó, tại đợt một, VietinBank đã phát hành thành công 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01, tương ứng 12.000 tỷ đồng cho 1.773 nhà đầu tư trong nước. Đợt chào bán kết thúc ngày 3/11/2026.

Với hai đợt phát hành, chương trình chào bán của VietinBank có tổng quy mô 160 triệu trái phiếu, tương ứng 16.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Trong đó, 12.000 tỷ đồng từ đợt một được phân bổ cho hai mục đích: cho vay lĩnh vực bất động sản với quy mô 4.000 tỷ đồng và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với quy mô 8.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng sẽ giải ngân trong thời gian từ quý 4/2026 – quý 4/2027.

Về mục đích phát hành, VietinBank cho biết nguồn vốn huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ hoạt động cho vay nền kinh tế.

Tại một diễn biến liên quan, VietinBank vừa báo cáo thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 23/11/2026, ngân hàng đã chi 100 tỷ đồng để tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã CTGL2331008, mã giao dịch CTG12337.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 23/11/2023, có giá trị 100 tỷ đồng và kỳ hạn 8 năm. Theo kế hoạch ban đầu, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 23/11/2031. Như vậy, VietinBank đã mua lại lô trái phiếu trước thời điểm đáo hạn 5 năm.