VietinBank soán 'ngôi vương' về lợi nhuận quý 3 của Vietcombank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với thu nhập lãi thuần đạt 21.816 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tiếp tục đóng góp lớn nhất vào nguồn thu của ngân hàng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, VietinBank thu về 2.487 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 56,7% YoY. Ngân hàng đạt lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 1.170 tỷ đồng, tăng 114,1% YoY; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 49 tỷ đồng, tăng 245,9% YoY. Khoản lãi thuần từ hoạt động khác cũng ghi nhận tăng trưởng 9,9% YoY, lên 3.112 tỷ đồng.

Ngược lại, ngân hàng lỗ 34 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán kinh doanh, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 216 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 57,8% YoY, còn 54 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank trong quý 3/2026 đạt 28.654 tỷ đồng, tăng 27,4% YoY. Ngân hàng kiểm soát mức tăng chi phí hoạt động ở 19,3%, lên 7.185 tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 21.469 tỷ đồng, tăng 30,3% YoY.

Trong kỳ, VietinBank tăng 32,7% YoY chi phí dự phòng rủi ro lên 7.780 tỷ đồng. Sau trích lập, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, VietinBank vượt Vietcombank về lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026 (11.218 tỷ đồng) và dẫn đầu toàn ngành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VietinBank đạt thu nhập lãi thuần 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7% YoY. Ngân hàng thu về 6.602 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 42,5% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 3.180 tỷ đồng, tăng 24% YoY.

VietinBank dành 20.781 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro trong 9 tháng, tăng 22,6% YoY. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 39.557 tỷ đồng, tăng 33,9% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 31.615 tỷ đồng, tăng 33% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, VietinBank có tổng tài sản đạt 2.951.845 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 2.141.458 tỷ đồng, tăng 7,5%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 8,4%, lên 1.944.301 tỷ đồng. Ngân hàng duy trì vốn điều lệ ở mức 77.669 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, VietinBank có tổng nợ xấu, gồm nợ nhóm 3 đến nhóm 5, đạt 25.781 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng từ 1,1% lên 1,2%.

Số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của VietinBank tăng 18,8% so với cuối năm trước, từ 34.810 tỷ đồng lên 41.353 tỷ đồng. Với mức tăng dự phòng cao hơn mức tăng nợ xấu, ngân hàng nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 159% lên 160%.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 2/11 ở mức 29.750 đồng/cp, giảm 550 đồng, tương ứng 1,82% so với phiên trước, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Thanh khoản tăng mạnh với gần 11 triệu cổ phiếu được giao dịch, gấp 2,55 lần phiên 30/10; giá trị giao dịch đạt 328,13 tỷ đồng, gấp 2,5 lần mức 131,05 tỷ đồng của phiên trước.