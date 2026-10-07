VietinBank sắp huy động 16.000 tỷ đồng qua 160 triệu trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 471/GCN-UBCK ngày 6/10/2026 cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Theo giấy chứng nhận, VietinBank đăng ký chào bán ra công chúng tổng cộng 160 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị theo mệnh giá của đợt chào bán lên tới 16.000 tỷ đồng.

VietinBank chuẩn bị huy động 16.000 tỷ đồng qua 160 triệu trái phiếu.

Lô trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.

Số trái phiếu đăng ký chào bán được chia thành 2 đợt. Trong đó, Đợt 1 gồm 120 triệu trái phiếu CTG2632T2/01, tương ứng giá trị theo mệnh giá 12.000 tỷ đồng. Đợt 2 gồm 40 triệu trái phiếu CTG2632T2/02, tương ứng 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu phát hành thành công toàn bộ số trái phiếu đăng ký, VietinBank sẽ bổ sung thêm 16.000 tỷ đồng nguồn vốn thông qua kênh trái phiếu, trong đó khoản vốn huy động được có thể được tính vào vốn cấp 2 theo các điều kiện và quy định hiện hành.

Việc phát hành trái phiếu đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 là một trong những phương thức các ngân hàng thương mại sử dụng để tăng cường năng lực vốn, qua đó hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn.

Đơn vị tư vấn phát hành cho đợt chào bán là Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank.