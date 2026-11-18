Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Như Hoa kể từ ngày 1/12/2026 do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Sau khi miễn nhiệm, bà không còn giữ chức vụ nào và không còn là người nội bộ của ngân hàng. Lý do miễn nhiệm được VietinBank đưa ra là bà Lê Như Hoa nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Bà Lê Như Hoa có trình độ Thạc sĩ Tài chính và bắt đầu công tác tại VietinBank từ năm 1990.

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Giám đốc VietinBank - Chi nhánh TP. Hà Nội và Trưởng phòng Quản lý Kế toán tài chính VietinBank.

Bà Lê Như Hoa - Phó tổng giám đốc VietinBank. Ảnh: Kiến thức đầu tư.

Bà từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VietinBank và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng từ tháng 8/2016.

Hiện ngân hàng chưa công bố nhân sự thay thế bà Hoa. Sau khi bà nghỉ hưu, ban điều hành ngân hàng gồm Tổng giám đốc Trần Mạnh Trung, 8 Phó tổng giám đốc là ông Đỗ Thanh Sơn, ông Nguyễn Đức Thành, ông Trần Công Quỳnh Lân, ông Lê Duy Hải, ông Dương Văn Quân, bà Nguyễn Bảo Thanh Vân, ông Nguyễn Việt Dũng và ông Nguyễn Thanh Tùng. Ông Nguyễn Hải Hưng tiếp tục đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, CTG có thu nhập lãi thuần đạt 21.816 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tiếp tục đóng góp lớn nhất vào nguồn thu của ngân hàng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, VietinBank thu về 2.487 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 56,7% YoY. Ngân hàng đạt lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 1.170 tỷ đồng, tăng 114,1% YoY; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 49 tỷ đồng, tăng 245,9% YoY. Khoản lãi thuần từ hoạt động khác cũng ghi nhận tăng trưởng 9,9% YoY, lên 3.112 tỷ đồng.

Ngược lại, ngân hàng lỗ 34 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán kinh doanh, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 216 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 57,8% YoY, còn 54 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank trong quý 3/2026 đạt 28.654 tỷ đồng, tăng 27,4% YoY. Ngân hàng kiểm soát mức tăng chi phí hoạt động ở 19,3%, lên 7.185 tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 21.469 tỷ đồng, tăng 30,3% YoY.

Trong kỳ, VietinBank tăng 32,7% YoY chi phí dự phòng rủi ro lên 7.780 tỷ đồng. Sau trích lập, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VietinBank đạt thu nhập lãi thuần 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7% YoY. Ngân hàng thu về 6.602 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 42,5% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 3.180 tỷ đồng, tăng 24% YoY.

VietinBank dành 20.781 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro trong 9 tháng, tăng 22,6% YoY. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 39.557 tỷ đồng, tăng 33,9% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 31.615 tỷ đồng, tăng 33% YoY.