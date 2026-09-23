VietinBank lên kế hoạch phát hành 160 triệu trái phiếu, huy động 16.000 tỷ đồng

VietinBank chào bán 16.000 tỷ đồng trái phiếu, 8.000 tỷ đồng dành cho bất động sản. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) lên kế hoạch chào bán 160 triệu trái phiếu ra công chúng qua hai đợt, với tổng giá trị 16.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện để tính vào nguồn vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trong đó, đợt 1 mang mã CTG2632T2/01 dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu, tương đương 12.000 tỷ đồng, trong khoảng từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Đợt 2 mang mã CTG2632T2/02 gồm 40 triệu trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Trái phiếu có mệnh giá và giá chào bán 100.000 đồng, thời hạn danh nghĩa 6 năm. VietinBank có quyền mua lại trước hạn vào đúng mốc tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi suất trái phiếu được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả sau, của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank. Lãi được trả 6 tháng một lần, trong khi gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.

Theo phương án trả nợ, VietinBank giả định lãi suất tham chiếu ở mức 5,9%/năm, tương ứng lãi suất trái phiếu 8,2%/năm trong 5 năm đầu và 8,5%/năm ở năm cuối.

Nguồn vốn thu được sau khi trừ chi phí dự kiến được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định và cho vay nền kinh tế. Trong đó, đợt 1 dự kiến dành 8.000 tỷ đồng cho đầu tư theo phương thức PPP và 4.000 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản; toàn bộ 4.000 tỷ đồng của đợt 2 dành cho bất động sản.

Hội đồng quản trị VietinBank cũng phê duyệt việc dừng triển khai đợt 2 và đợt 3 thuộc phương án chào bán trái phiếu ra công chúng được thông qua tại Nghị quyết ngày 7/8/2025.