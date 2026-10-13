VietinBank huy động vốn cấp 2 qua đợt chào bán trái phiếu 12.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa: CTG

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt một, với tổng giá trị 12.000 tỷ đồng. Đợt chào bán được thực hiện theo Giấy chứng nhận số 471/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 6/10/2026.

VietinBank dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu, giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm. Mã trái phiếu dự kiến là CTG2632T2/01 và sẽ được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp mã khác theo quy định.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 15/10 đến ngày 3/11/2026.

Theo giấy chứng nhận trước đó, VietinBank được chấp thuận chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu trong hai đợt. Sau đợt đầu tiên, ngân hàng sẽ chào bán 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02 trong đợt 2. Nếu đợt đầu chưa phân phối hết, số trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang chào bán ở đợt tiếp theo.

Số tiền thu về, sau khi trừ chi phí, dự kiến được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và cho vay nền kinh tế. Theo kế hoạch, đợt một có 4.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); đợt 2 dành toàn bộ 4.000 tỷ đồng cho bất động sản. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Theo công bố, số tiền thực tế giải ngân cho từng lĩnh vực sẽ phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu chào bán thành công và tiến độ cho vay. Trường hợp đợt một không phân phối hết lượng trái phiếu dự kiến, phần chưa chào bán sẽ được chuyển sang đợt 2; số vốn giải ngân tương ứng cũng được chuyển sang sử dụng theo mục đích của đợt 2.

Song song với kế hoạch mới, VietinBank sẽ dừng các đợt chào bán thứ 2 và thứ 3 thuộc phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 7/8/2025.

Các đợt phát hành này nằm trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 7/11/2025 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 420/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/11/2025.